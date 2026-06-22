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麥當勞辦FIFA賽前活動 推6新飲品試喝

記者王子涵／聖他克拉拉報導
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麥勞叔叔（Ronald McDonald）也在活動期間現身，與顧客互動並帶動現場...
麥勞叔叔（Ronald McDonald）也在活動期間現身，與顧客互動並帶動現場氣氛。（記者王子涵╱攝影）

麥當勞（McDonald's）位於世界盃舉辦地李維球場僅一哩的分店，於19日舉辦了「ACM Sip It & Kick It Pre-FIFA Experience」賽前體驗活動，結合足球迷聚會、新飲品試喝、互動遊戲與社群內容創作，為前往李維球場觀賽的球迷打造賽前集合點。

當晚李維球場歡迎土耳其對陣巴拉圭的賽事。不少年輕球迷在入場觀賽前先到店內集合，試喝新飲品、拍照打卡，提前感受比賽氣氛。

本次活動是麥當勞ACM夏季活動系列的第二站，也是六城市創作者主導系列的一部分。活動以「Sip It & Kick It」為主題，將飲品試喝、足球文化與社群分享結合，主打年輕消費者熟悉的生活方式場景。

生活與體育內容創作者Justin Han主持，其在Instagram擁有137萬粉絲，在TikTok擁有400萬粉絲。

飲品是此次活動的核心之一。麥當勞此次推出六款新飲品，包括三款清爽飲（Refreshers）與三款特調汽水，並表示這些飲品都將成為常設菜單。三款果味清爽飲分別為草莓西瓜清爽飲、芒果鳳梨清爽飲與黑莓百香果清爽飲，皆含咖啡因。其中草莓西瓜清爽飲以草莓與西瓜風味搭配檸檬水基底，並加入凍乾草莓；芒果鳳梨清爽飲結合熱帶芒果與鳳梨風味，搭配草莓爆爆珠；黑莓百香果清爽飲則以黑莓、百香果與檸檬水為基底，加入凍乾火龍果。

三款特調汽水則包括雪碧莓果特調、橙香夢幻特調與香草Dr Pepper特調。雪碧莓果特調在雪碧中加入藍樹莓風味糖漿；橙香夢幻特調以麥當勞經典Hi-C橙味飲品為基底，加入香草風味與冷奶泡；香草Dr Pepper特調則在經典Dr Pepper中加入香草風味與冷奶泡，打造更濃郁、柔順的口感。麥當勞在資料中形容，新飲品結合凍乾水果、柔滑冷奶泡與爆爆珠等元素。

一名帶孩子到場的家長說，這類活動比單純排隊買餐更有趣，「小朋友最喜歡猜飲料口味和桌上足球，大人也可以趁機試試不同口味。對我們來說，這不只是買飲料，而是多了一個家庭活動。」

除了試喝，活動也安排Guess the Drink Challenge、Beverage Cup Stack Competition、桌上足球、Beverage Match-Up Aura Experience，以及以FIFA為靈感設計的球員通道式入口。麥勞叔叔（Ronald McDonald）也在活動期間現身，與顧客互動並帶動現場氣氛。

一名參與者表示，世界盃讓灣區多了很多平時少見的國際感，而這類賽前活動讓不同背景的球迷自然聚在一起。「大家可能支持不同球隊，但看到球衣、看到遊戲，就很容易聊起來，這就是足球最有意思的地方。」

麥當勞此次推出六款新飲品，包括三款清爽飲（Refreshers）與三款特調汽水，...
麥當勞此次推出六款新飲品，包括三款清爽飲（Refreshers）與三款特調汽水，並表示這些飲品都將成為常設菜單。（記者王子涵╱攝影）

麥勞叔叔（Ronald McDonald）也在活動期間現身，與顧客互動並帶動現場...
麥勞叔叔（Ronald McDonald）也在活動期間現身，與顧客互動並帶動現場氣氛。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 活動以「Sip It & Kick It」為主題，將新飲品試喝、足球氛圍、互動遊戲與社群分享結合，讓球迷在進場前就能聚集交流、拍照打卡並感受賽事熱度。

  • 麥當勞共推出六款新飲品，包括三款清爽飲與三款特調汽水；前者加入凍乾水果或爆爆珠，後者則結合藍樹莓、香草與冷奶泡，主打多層次口感。

  • 家長認為活動比單純排隊買餐更有趣，孩子可玩猜口味和桌上足球；參與者則覺得這讓不同球迷自然交流，增添世界盃期間的國際感與社群連結。

麥當勞 土耳其 世界盃

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