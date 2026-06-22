專家：持續學習 可助長者獨立自信

研究表明，用新的技能、理念和經驗挑戰思維有助於維護大腦健康，增強認知儲備，並促進健康老化。(AI生成)

林韋恩（Wayne Lin，音譯）出生於台灣，1970年以研究生身分來到美國。幾十年後，他養育了三個孩子，迎來了八個孫輩，並成為了物理學家，但他仍然認為自己首先是一名學生。現在林韋恩在寫詩時感到自己最充滿活力。

「回想起來，我一生都在學習，」林韋恩說。過去十年，他一直在舊金山灣區 的奧舍爾終身學習學院（Osher Lifelong Learning Institutes）學習詩歌課程。

聖荷西 信使報(Mercury News)報導，隨著美國人口老化，研究人員越來越多地關注這種持續學習是否能夠幫助老年人保持獨立、自信，並增強社會連結和生活目標。越來越多的研究表明，用新的技能、理念和經驗挑戰思維有助於維護大腦健康，增強認知儲備，並促進健康老化。

河濱加大心理學教授吳瑞秋（Rachel Wu，音譯）研究人們一生中的學習方式，以及幫助兒童學習的策略是否也能促進成年人的認知發展。

她表示，當人們迎接新的挑戰時，大腦的不同區域會被激活，從而強化現有的神經通路並形成新的連結。這種效果會因活動的不同而有所差異。例如，學習雜耍會調動運動系統，而學習語言則更依賴記憶網絡。

這些益處不僅限於大腦本身。在吳瑞秋發表於「老化與心理健康」（Aging & Mental Health）雜誌的研究中，研究人員教導老年人如何使用智慧手機翻譯應用程式。那些之前難以適應英語環境的參與者變得更有自信。

「學習新事物可以增強獨立性，」吳瑞秋說。

吳瑞秋表示，主動學習似乎比被動學習更能帶來認知益處。雖然人們可以從電視和其他娛樂形式中吸收訊息，但當他們積極參與學習材料，例如做筆記、複習概念或進行自我測試時，學習效果往往更好。

她的發現挑戰了一個常見的誤解，即大腦在晚年會喪失適應能力。

「學習並不需要太多的腦力，」吳瑞秋說，「新生兒就能學習。」

柏克萊加大終身學習研究所主任霍夫曼（Susan Hoffman）表示，神經科學的進步從根本上改變了科學家對老化的理解。

她指出，研究人員現在知道，大腦終生都能持續發展新的神經連結並建立替代路徑。這些適應性變化有助於科學家所說的認知儲備：大腦能夠補償與年齡相關的變化，並利用不同的神經網路解決問題。

建立這種儲備需要新鮮事物和挑戰。一個終身熱愛閱讀的人可能會嘗試學習樂器。一個通常透過閱讀學習的人可能會嘗試動手實踐。

研究還表明，社交因素也很重要。孤獨與較差的認知能力有關，而有意義的社交活動可以提供情感連結、精神刺激和接觸新想法的機會。

霍夫曼說：「社交互動和學習內容相輔相成，相得益彰。」

東灣州大講師、終身學習的長期倡導者德雷塞爾（Jannie Dresser）說：終身學習是一種公共衛生策略，它能幫助人們保持思維活躍，並與他人保持聯繫。

在以老化為主題的討論小組中，她原本以為參與者會花大部分時間回顧過去。然而，他們卻想討論科技和未來。

「他們告訴我不要迴避科技，」德雷塞爾， 「你會意識到，這些人的思維真活躍。」