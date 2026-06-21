北岸區藝術節70周年慶典 橫跨11街區 整日人潮不斷

北岸區70周年藝術節登場，橫跨11個街區，預計整個周末將吸引數萬民眾同歡。（記者李怡／攝影）

有「舊金山 夏日第一場大型街頭嘉年華」之稱的北岸區藝術節（North Beach Festival），20日迎來第70周年慶典。活動橫跨Columbus大道、Grant大道及周邊11個街區，超過200個藝術、手作、美食及在地商家攤位沿街展開，搭配現場音樂演出、街頭藝人、親子互動及特色表演，在晴朗天氣加持下吸引大批民眾湧入，北岸區整日人潮不斷，洋溢濃厚的夏日節慶氛圍。

記者現場觀察，從上午開始，Columbus大道便擠滿前來逛街的人潮，許多遊客一邊欣賞街頭表演，一邊穿梭於藝術攤位尋找心儀作品。各式繪畫、攝影、陶藝、手工飾品、木雕、家居設計及文創商品琳瑯滿目，不少藝術家更親自在攤位與民眾交流創作理念，吸引許多人駐足欣賞。

北岸區70周年藝術節登場，橫跨11個街區，預計整個周末將吸引數萬民眾同歡。（記者李怡／攝影）

北岸區70周年藝術節登場，橫跨11個街區，預計整個周末將吸引數萬民眾同歡。（記者李怡／攝影）

今年活動延續北岸區濃厚的藝術文化特色，沿線設置多個舞台，輪番上演搖滾、爵士、藍調及民謠等不同風格的現場演出。觀眾或站在舞台前隨著音樂搖擺，或坐在路邊悠閒欣賞表演，整個街區宛如大型露天音樂會。除了音樂外，現場還安排街頭魔術、互動遊戲及趣味活動，讓大小朋友都能找到屬於自己的樂趣。

活動另一大亮點是保留多年的社區傳統，包括義大利 街頭粉筆彩繪、手臂角力比賽，以及聖方濟各教堂舉行的寵物祝福儀式。不少民眾帶著愛犬到場參加，也有人專程前來觀看趣味競賽與街頭藝術創作，增添濃厚的社區特色。

美食也是藝術節不可或缺的一部分。沿街可見披薩、義大利香腸、冰淇淋、咖啡及各式特色小吃攤位，還設有啤酒花園及戶外休憩區，不少民眾邊享用美食邊欣賞表演，享受悠閒的周末午後。

北岸區70周年藝術節登場，橫跨11個街區，預計整個周末將吸引數萬民眾同歡。（記者李怡／攝影）

北岸區70周年藝術節登場，橫跨11個街區，預計整個周末將吸引數萬民眾同歡。（記者李怡／攝影）

來自聖荷西的遊客Emily表示，每年夏天都會安排到北岸區藝術節，今年適逢70周年，更能感受到活動的歷史與活力。「這裡不像一般市集，更像是整個社區一起辦派對，不管是藝術、音樂還是美食，都很有舊金山的味道。」

由北岸商業協會（North Beach Business Association）主辦的北岸藝術節創辦於1954年，是美國西岸歷史最悠久、規模最大的免費街頭藝術節之一。今年共有超過200家攤位及多個表演舞台參與，活動將持續至21日下午7時，預計整個周末吸引數萬名居民及遊客前往，共同感受北岸區獨特的文化魅力，也為當地商圈帶來可觀的人潮與商機。

北岸區70周年藝術節登場，橫跨11個街區，預計整個周末將吸引數萬民眾同歡。（記者李怡／攝影）