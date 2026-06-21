六月節遊行 吸引大批民眾 展現舊金山多元文化

舊金山20日舉行六月節（Juneteenth）遊行活動。（取自SFTravel）

為紀念美國奴隸制度終結的重要歷史時刻，舊金山 20日舉行第四屆六月節（Juneteenth）大遊行。遊行隊伍上午11時自Market街與第二街出發，一路前往海濱廣場（Embarcadero Plaza）沿途吸引大批民眾駐足觀賞，以音樂、舞蹈、花車及社區隊伍，共同慶祝自由、平等與非裔 文化。

今年活動主題為「當年的自由，今日的自由」，透過遊行、文化表演及社區慶典，回顧1865年6月19日美國德州 最後一批遭奴役的非裔美國人獲知解放消息的歷史，也呼籲社會持續追求公平與包容。

遊行隊伍由社區組織、學校、青年團體、企業及文化團體組成，伴隨鼓樂隊、舞蹈表演及特色花車沿Market街前進，終點Embarcadero Plaza並安排音樂演出、經典老爺車展示、親子活動及在地商家市集，吸引不少家庭與遊客參與。主辦單位希望透過這場活動，讓更多民眾認識Juneteenth的歷史意義，同時展現舊金山多元文化共融的城市精神。

由於遊行路線今年改至市中心舉行，舊金山交通局（SFMTA）自上午起實施多項交通管制，Market街第二街至Steuart街路段封閉，多條Muni公車及輕軌路線改道，並建議民眾搭乘Muni Metro或BART前往，其中Montgomery站及Embarcadero站是最方便的觀賞地點。

Juneteenth又稱「自由日」，近年已成為美國聯邦法定假日。雖然節日源自德州，但如今已在全美各地廣泛慶祝。舊金山近年持續擴大相關活動規模，除Market街遊行外，整個周末在Fillmore區及市區多地也安排音樂、美食、藝術展演及社區活動，希望藉由文化交流與歷史教育，凝聚社區向心力。

舊金山20日舉行六月節（Juneteenth）遊行活動。（取自SFTravel）