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世界盃熱潮席捲舊金山 市中心、海濱區湧大批球迷

記者李怡／舊金山報導
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世界盃熱潮席捲舊金山，市中心、海濱區大批球迷在戶外轉播球賽觀賞地點同歡。（記者李...
世界盃熱潮席捲舊金山，市中心、海濱區大批球迷在戶外轉播球賽觀賞地點同歡。（記者李怡／攝影）

2026年世界盃足球賽持續點燃全灣區熱情，美國隊19日迎戰澳洲隊，雖然比賽並非在舊金山舉行，但市中心及海濱多處官方觀賽區依舊湧入大批球迷，聚集在大型螢幕前揮舞國旗、齊聲吶喊，現場氣氛熱烈，讓整座城市沉浸在世界盃的歡樂氛圍中。

許多球迷一早便攜帶折疊椅、野餐墊和家人朋友前往轉播球賽觀賞區卡位，透過戶外大螢幕一起觀看美國隊比賽。隨著比賽進行，每當美國隊展開攻勢或製造射門機會，現場便爆出熱烈掌聲與歡呼聲，不少民眾身穿美國隊球衣，也有人披著國旗，共同享受世界盃帶來的節慶氣氛。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）也現身多個觀賽活動，與民眾一起觀看比賽，並在社群平台分享影片表示，他特地走訪The East Cut及China Basin Park Social等觀賽地點，看到來自不同背景的市民聚在一起，共同慶祝這項全球運動盛事。他鼓勵民眾走出家門，為美國隊加油，親身感受舊金山充滿活力的世界盃氛圍。

舊金山今年特別規劃多處免費戶外觀賽空間，希望讓沒有前往球場的民眾，也能一起參與世界盃盛事。除了提供大型LED直播螢幕外，部分場地還安排餐車、美食攤位、音樂表演及親子活動，吸引不少家庭、年輕族群及國際遊客參與。

隨著世界盃賽程持續進行，舊金山市區的足球氛圍也日益濃厚。除了各大酒吧、餐廳推出觀賽活動外，社區組織也陸續舉辦多場戶外直播，希望透過足球凝聚社區，讓來自世界各地的球迷共同感受這座城市的多元文化與活力。

不少球迷表示，即使沒有親自到球場觀賽，在舊金山和數百名陌生人一起為同一支球隊加油，仍能感受到世界盃獨有的感染力。一聲聲歡呼、一波波掌聲，也讓這座城市在世界盃期間展現出難得的團結與熱情。

世界盃熱潮席捲舊金山，市中心、海濱區大批球迷在戶外轉播球賽觀賞地點同歡。（記者李...
世界盃熱潮席捲舊金山，市中心、海濱區大批球迷在戶外轉播球賽觀賞地點同歡。（記者李怡／攝影）

精華 FAQ

  • 雖然美國隊對澳洲隊的比賽不在舊金山舉行，但市府設置多處官方戶外觀賽區，搭配大螢幕轉播，吸引球迷到市中心與海濱一起加油，形成熱鬧人潮。

  • 市長羅偉親自走訪The East Cut與China Basin Park Social等觀賽地點，和民眾一起看球，並在社群分享影片，鼓勵大家走出家門為美國隊加油。

  • 除了大型LED直播螢幕，部分場地還安排餐車、美食攤位、音樂表演與親子活動，讓家庭、年輕族群和國際遊客都能在節慶氛圍中參與世界盃盛事。

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