美國隊7月1日灣區開踢 首場淘汰賽票價飆破3000元
世界盃足球賽，美國隊在D組獲分組第一，首場淘汰賽將於7月1日在李維球場（Levi′s Stadium）開踢。確定美國隊將來到灣區出賽後，相關入場票價立即飆漲，截至周六每張已全面超過3000美元。
此前在李維球場的多場分組預賽，因與美國隊無關，也多非當地居民較多族裔的國家隊，因此，票價普遍較低，在16個舉辦城市中，被評為「最可負擔的球瑒」，一位華裔球迷表示，他在一場比賽之前，僅以100多美元，就買到門票；另有球迷甚至說該球場的預賽賽事是「雞肋」。
美國隊在分組居首、排定在灣區李維球場打32強賽的消息確定後，其淘汰賽賽事門票已開始在轉售門票市場上開售，票價不菲，20日上午一張門票最低價格在不同平台分別是：StubHub 3229美元、Ticketmaster 3570美元、Seatgeek 3137美元、Vivid Seats 3227美元。
舊金山紀事報報導，美國隊在小組賽中接連打敗巴拉圭隊和澳洲隊，意味只要巴拉圭隊19日在對土耳其的比賽中獲勝或戰平，美國隊就能登上四隊積分榜榜首。結果，巴拉圭在開賽僅一分鐘時就先踢進一球，並在剩餘的時間全力阻止土耳其得分。巴拉圭最終以1比0獲勝。
美國隊將於25日和土耳其進行其最後一場小組賽，可視為是7月1日起32強淘汰賽前的熱身賽。這場比賽的結果不會影響美國隊在D組的排名。
鑑於大部分小組賽尚未進行第二輪賽事，美國隊在李維球場將遭遇哪一支隊伍仍不明朗。
紀事報報導，7月1日在李維球場舉行的世界盃首場淘汰賽幾乎肯定會座無虛席。根據官方公布的數據，19日巴拉圭對土耳其比賽的現場觀眾人數為6萬8827人，是迄今在李維球場舉行的三場世界盃球賽門票首次售罄的比賽。
回溯歷史，美國隊上一次在世界盃連贏兩場比賽的紀錄，是在近100年前的1930年首屆世界盃上創造的。當時美國隊在13支參賽隊伍中名列第三，是美國隊在世界盃上的最佳戰績。不過，當時的世界盃還沒有所謂的淘汰賽賽制。
在開始實施淘汰賽制後，美國隊在單場淘汰賽中僅贏過一場比賽，即2002年以2比0擊敗墨西哥隊。到目前為止，美國隊共參加過八次淘汰賽。
美國隊在上一屆於美國舉行的世界盃也打入淘汰賽階段，但在1994年7月4日於史丹福大學舉行的16強賽事中，以0比1輸給巴西隊。
依報導，美國隊將於7月1日在灣區李維球場出戰32強淘汰賽。由於他們已確定拿下D組第一，這場比賽成為球迷高度關注的焦點，且門票需求迅速飆高。 消息確定後，相關門票在轉售平台急速上漲，20日上午最低價已全面超過3000美元。文中列出的平台如StubHub、Ticketmaster、Seatgeek與Vivid Seats，售價都在3137至3570美元之間。 因為前幾場分組預賽與美國隊無關，也多非當地居民熟悉的隊伍，吸引力較弱，所以票價相對低廉。甚至有球迷只花一百多美元就買到票，還有人形容部分賽事像是雞肋。
精華 FAQ
依報導，美國隊將於7月1日在灣區李維球場出戰32強淘汰賽。由於他們已確定拿下D組第一，這場比賽成為球迷高度關注的焦點，且門票需求迅速飆高。
消息確定後，相關門票在轉售平台急速上漲，20日上午最低價已全面超過3000美元。文中列出的平台如StubHub、Ticketmaster、Seatgeek與Vivid Seats，售價都在3137至3570美元之間。
因為前幾場分組預賽與美國隊無關，也多非當地居民熟悉的隊伍，吸引力較弱，所以票價相對低廉。甚至有球迷只花一百多美元就買到票，還有人形容部分賽事像是雞肋。
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