我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「六人行」名導詹姆斯伯羅斯離世 享壽85歲 曾奪11座艾美獎

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

周日夏至 北半球白晝最長一天

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為專為與至日時太陽運行軌跡對齊而設計的巨石陣（Stonehenge）。（取自P...
圖為專為與至日時太陽運行軌跡對齊而設計的巨石陣（Stonehenge）。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，這周日是夏至日（summer solstice），標誌著赤道以北天文夏季的開始，將是北半球一年中白晝最長的一天。南半球的情況則恰恰相反，那裡這一天是一年中白晝最短的一天，冬季也將由此開始。

solstice（至日）一詞源自拉丁語「sol」（意為太陽）和「stitium」（可譯為「暫停」或「停止」）。夏至標誌著太陽一年中在天空中攀升至最高點的過程結束，此時太陽畫出的弧線既最長又最高。對喜歡陽光的人來說這是壞消息，因為此後太陽開始回落，白晝將逐日縮短，直至12月下旬。

自古以來，人們便通過節日和紀念碑來紀念至日，例如瑞典（Sweden）的仲夏節前夜慶典，以及專為與至日時太陽運行軌跡對齊而設計的巨石陣（Stonehenge）。

一起重溫一下關於地球公轉的必知知識。地球繞太陽公轉時，其軌道面與太陽成一定角度，導致一年中的大部分時間裡，太陽的熱量和光照在地球南北半球上的分布並不均勻。

至日標誌著地球傾斜角度最大、最接近或最遠離太陽的時刻。這意味著南北半球獲得的日照量差異極大，晝夜長短也達到全年最大差異。

在北半球夏至時，地球上半球朝向太陽，從而形成一年中白晝最長、黑夜最短的一天。夏至通常落在6月20日至22日之間，今年是6月21日。

北半球冬至時情況則恰恰相反：地球上半部分最遠離太陽，從而導致一年中白晝最短、黑夜最長。冬至通常在12月20日至23日之間。

在春分和秋分（統稱equinox）期間，地球的傾斜方向既不朝向太陽也不背離太陽，因此南北半球獲得的日照時間相等。太陽幾乎正好從正東方向升起，也幾乎正好從正西方向落下。根據你在地球上的具體位置，其中一方可能會多出幾分鐘。

equinox一詞源自兩個拉丁詞，分別表示「平等」和「夜晚」。這是因為在春分和秋分時，白天和黑夜的持續時間幾乎相同。

北半球的秋分通常落在9月21日至24日之間，具體日期因年份而異。北半球的秋分則可能落在3月19日至21日之間。秋分的確切時間是太陽正好位於赤道正上方的時刻。

氣象季節與天文季節是畫分一年時間的兩種不同方式。天文季節取決於地球繞太陽公轉的軌跡，而氣象季節則由天氣狀況決定。氣象學家根據年度氣溫周期將一年劃分為三個月的季節。按照這一曆法，春季從3月1日開始，夏季從6月1日開始，秋季從9月1日開始，冬季從12月1日開始。

精華 FAQ

  • 因為此時北半球傾向太陽，太陽在天空停留時間最長，白晝因此達到全年最長、黑夜最短的狀態，通常落在6月20日至22日之間。

  • 北半球夏至時獲得最多日照，南半球則相反而進入冬季；到了北半球冬至，情況會翻轉，南半球反而迎來較長白晝與夏季。

  • 天文季節依地球繞太陽公轉與傾斜角度決定，包含夏至、冬至與春分秋分；氣象季節則按氣溫週期劃分，春夏秋冬分別從每月一日開始。

瑞典

上一則

BTS演唱會、足球賽事帶動 灣區大眾運輸湧人潮

下一則

因應世界盃夜間賽事 SFMTA加開接駁巴士至凌晨

延伸閱讀

史上最高夏季潮汐來了 內河碼頭海水倒灌

史上最高夏季潮汐來了 內河碼頭海水倒灌
夏至還沒到 全美2億人陷高溫高濕煎熬

夏至還沒到 全美2億人陷高溫高濕煎熬
粽子小隊划龍舟

粽子小隊划龍舟
2天29個龍捲風 伊州、印州災情頻傳

2天29個龍捲風 伊州、印州災情頻傳
SpaceX上市 馬斯克成人類史上首位兆元富豪 可買250萬套房

SpaceX上市 馬斯克成人類史上首位兆元富豪 可買250萬套房

熱門新聞

報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

2026-06-15 12:58
朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

2026-06-18 16:30
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

2026-06-16 18:14
舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

剛宣布懷孕喜訊 房東一句漲租71%讓舊金山夫妻傻眼

2026-06-18 13:08
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01
聯合市是加州5萬人口以上城市中人口降幅最大的。圖為聯合市一處公寓。(Google Maps)

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

2026-06-15 02:20

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？
秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國