周日夏至 北半球白晝最長一天

圖為專為與至日時太陽運行軌跡對齊而設計的巨石陣（Stonehenge）。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，這周日是夏至日（summer solstice），標誌著赤道以北天文夏季的開始，將是北半球一年中白晝最長的一天。南半球的情況則恰恰相反，那裡這一天是一年中白晝最短的一天，冬季也將由此開始。

solstice（至日）一詞源自拉丁語「sol」（意為太陽）和「stitium」（可譯為「暫停」或「停止」）。夏至標誌著太陽一年中在天空中攀升至最高點的過程結束，此時太陽畫出的弧線既最長又最高。對喜歡陽光的人來說這是壞消息，因為此後太陽開始回落，白晝將逐日縮短，直至12月下旬。

自古以來，人們便通過節日和紀念碑來紀念至日，例如瑞典 （Sweden）的仲夏節前夜慶典，以及專為與至日時太陽運行軌跡對齊而設計的巨石陣（Stonehenge）。

一起重溫一下關於地球公轉的必知知識。地球繞太陽公轉時，其軌道面與太陽成一定角度，導致一年中的大部分時間裡，太陽的熱量和光照在地球南北半球上的分布並不均勻。

至日標誌著地球傾斜角度最大、最接近或最遠離太陽的時刻。這意味著南北半球獲得的日照量差異極大，晝夜長短也達到全年最大差異。

在北半球夏至時，地球上半球朝向太陽，從而形成一年中白晝最長、黑夜最短的一天。夏至通常落在6月20日至22日之間，今年是6月21日。

北半球冬至時情況則恰恰相反：地球上半部分最遠離太陽，從而導致一年中白晝最短、黑夜最長。冬至通常在12月20日至23日之間。

在春分和秋分（統稱equinox）期間，地球的傾斜方向既不朝向太陽也不背離太陽，因此南北半球獲得的日照時間相等。太陽幾乎正好從正東方向升起，也幾乎正好從正西方向落下。根據你在地球上的具體位置，其中一方可能會多出幾分鐘。

equinox一詞源自兩個拉丁詞，分別表示「平等」和「夜晚」。這是因為在春分和秋分時，白天和黑夜的持續時間幾乎相同。

北半球的秋分通常落在9月21日至24日之間，具體日期因年份而異。北半球的秋分則可能落在3月19日至21日之間。秋分的確切時間是太陽正好位於赤道正上方的時刻。

氣象季節與天文季節是畫分一年時間的兩種不同方式。天文季節取決於地球繞太陽公轉的軌跡，而氣象季節則由天氣狀況決定。氣象學家根據年度氣溫周期將一年劃分為三個月的季節。按照這一曆法，春季從3月1日開始，夏季從6月1日開始，秋季從9月1日開始，冬季從12月1日開始。