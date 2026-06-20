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好市多不只能買菜 善用處方藥折扣、視力服務省醫療開銷

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凡持有Costco會員資格者，即可享部分品牌藥及學名藥折扣。（取自好市多官網）
凡持有Costco會員資格者，即可享部分品牌藥及學名藥折扣。（取自好市多官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Costco處方藥折扣計畫讓會員可省下部分品牌藥與學名藥費用。
  • 重點二：藥品配送、Rx Locker與到店取藥，方便行動不便長者領藥。
  • 重點三：Costco Optical與保健品優惠，能同步降低視力與日常保健支出。

好市多(Costco)向來以大包裝商品和高CP值著稱，但對許多退休人士而言，Costco的價值不只在於採買日用品。隨著通膨壓力持續、固定收入家庭更加重視開支管理，越來越多退休族利用Costco提供的藥品、保健及視力服務，降低日常醫療與保健支出。

首先是處方藥折扣計畫（CMPP）。凡持有Costco會員資格者，即可享部分品牌藥及學名藥折扣，部分藥品甚至可節省八成以上費用。該計畫不屬醫療保險，是會員專屬的藥價優惠方案，無須額外付費或申請，只要由醫師將處方開立至Costco藥局即可使用。

除藥價優惠外，Costco也提供多元取藥服務。許多地區可透過Instacart享有當日送藥到府服務，另有預付後到店取藥、部分門市設置藥品置物櫃（Rx Locker）及郵寄配送等選項。對行動不便、沒有交通工具或不方便頻繁外出的長者而言，相當便利。

在非處方藥（OTC）及保健食品方面，Costco同樣是許多退休族的採購首選。包括止痛藥、過敏藥、感冒藥、助眠產品及腸胃保健用品等，都能以較低價格購得。此外，許多銀髮族長期補充的維生素D、鈣片、綜合維他命及關節保健產品，也能透過Costco自有品牌Kirkland Signature享有較高性價比，降低長期保健支出。

視力保健也是退休人士的重要開銷之一。Costco Optical提供眼科檢查、配鏡及隱形眼鏡等服務，價格通常較一般眼鏡行更具競爭力。會員可選擇多種鏡片方案，包括Kirkland Signature HD漸進多焦鏡片及抗反光鏡片等。Costco並提供鏡架調整服務，所有鏡片皆附抗反光鍍膜，有助減輕眼睛疲勞並改善夜間駕駛視線。

專家指出，對依靠退休金或固定收入生活的長者而言，善用Costco藥局、保健品及視力服務，不僅能節省日常開支，也有助維持穩定的健康管理。

精華 FAQ

  • Costco的CMPP屬會員專屬藥價優惠，不是醫療保險。持會員資格者可享部分品牌藥與學名藥折扣，某些藥品甚至能省下八成以上費用，且無須額外申請。

  • Costco在部分地區提供Instacart當日送藥、預付後到店取藥、Rx Locker與郵寄配送等方式，對行動不便、沒交通工具或不便外出的長者都很實用。

  • Costco販售止痛、過敏、感冒與維生素等OTC及保健品，價格通常較低；Costco Optical則提供檢查、配鏡與鏡片方案，整體費用多半比一般店家更有競爭力。

好市多 醫療保險

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