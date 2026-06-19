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SFPD科技辦案奏效 3嫌停車場砸車竊盜落網

記者李怡／舊金山報導
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SFPD科技辦案奏效，三嫌闖舊金山停車場砸車竊盜落網。（受訪者供圖）
SFPD科技辦案奏效，三嫌闖舊金山停車場砸車竊盜落網。（受訪者供圖）

舊金山警察局（SFPD）18日宣布，在即時調查中心（RTIC）、無人機第一反應系統及全市便衣警員的共同合作下，成功破獲一起汽車竊盜案件，逮捕三名涉嫌連環砸車竊盜的嫌犯，並起回多件失物歸還被害人。

警方表示，案件發生於5月28日下午5時33分左右，警員接獲報案，前往加州街（California Street）600號街區處理一起汽車竊盜案。調查發現，被害人將車停放在靠近Kearny街400號街區的一處停車場，不料遭不明人士砸破車窗，車內多件財物遭竊。

案件交由SFPD即時調查中心（RTIC）追查後，透過監視系統鎖定31歲嫌犯Jalen Bryant及其使用的可疑車輛。

6月13日，RTIC接獲車牌辨識系統通報，發現該嫌犯車輛駛入舊金山市區，隨即通知全市便衣警員展開跟監。警方並出動無人機第一反應持續監控，發現該車駛入華埠附近一處停車場。

便衣警員趕赴現場後，不久便聽見玻璃破碎聲，接著嫌犯車輛迅速駛離停車場。警方隨後確認停車場內有兩輛汽車遭砸，並與受害人取得聯繫。

警方表示，在持續監控過程中，嫌犯一度沿路丟棄從車內竊得的財物，警方事後全數尋回並歸還受害者。

在商業改善區監視器協助下，警方追蹤嫌犯至Market街900號街區附近，發現其中兩名嫌犯下車進入一家商店，便衣警員立即進入店內將兩人逮捕，另一名留在車內的駕駛則在警方攔查車輛時遭拘捕，全程未發生衝突。

警方在三名嫌犯身上及車內查獲多件贓物，並全部發還被害人。確認遭逮捕者分別為31歲、來自安蒂奧克的Jalen Bryant，31歲、來自屋的Taekwondo Henry Clay Maxwell，以及39歲、來自匹茲堡的Icelynnd Lanere。

三人已被收押至舊金山縣監獄，面臨二級入室竊盜、共謀犯罪及持有贓物等多項罪名。

SFPD表示，本案雖已完成逮捕，但調查仍在持續進行，呼籲知情民眾提供線索。

精華 FAQ

  • SFPD結合即時調查中心、無人機第一反應系統與全市便衣警員協同追查，先鎖定可疑車輛，再跟監到華埠附近停車場，最終當場逮捕三名嫌犯。

  • RTIC先透過監視系統確認31歲嫌犯Jalen Bryant及其可疑車輛，之後再由車牌辨識系統通報車輛進入市區，便衣警員與無人機隨即展開持續監控。

  • 被捕的三人包括Jalen Bryant、Taekwondo Henry Clay Maxwell與Icelynnd Lanere，已被收押至舊金山縣監獄，面臨二級入室竊盜、共謀犯罪及持有贓物等罪名。

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