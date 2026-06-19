華埠大明星戲院爆現金流危機 緊急籌募4.5萬

舊金山華埠大明星戲院發起緊急募款，主理人楚沛表示，每一份支持都能幫助劇院「繼續亮燈、保持大門敞開、讓舞台繼續屬於藝術家、觀眾與社區」。(記者王子涵／攝影)

擁有逾百年歷史的舊金山華埠 文化地標大明星戲院（Great Star Theater），近日因短期現金流壓力發起緊急募款，希望籌得4.5萬元，協助劇院度過營運上的關鍵時刻。

大明星戲院主理人楚沛向本報表示，劇院目前面臨的並非長期經營模式失效，而是短期現金流危機，募款目標是讓劇院在已獲資助與下半年演出收入陸續到位前，能繼續維持正常營運。

楚沛指出，過去幾年，大明星戲院一直專注於讓這座百年劇院重新運轉，恢復演出、吸引觀眾回到華埠。自2021年以非營利組織形式重新開放以來，劇院已迎來超過8萬名觀眾，舉辦現場演出、電影放映、文化慶典、教育項目及社區活動，重新成為華埠重要的藝文場域。

然而隨著營運逐步恢復，成本持續上升。楚沛表示，劇院每月都必須支付固定開支，包括場地租金、員工薪資、水電、保險以及日常維護費用。今年又遇到一次性的重大財務支出，使本來有限的營運儲備迅速消耗。雖然劇院已獲得重要的政府文化藝術資助，下半年演出預訂情況也令人鼓舞，但相關資金與收入到位需要時間，短期內因此出現缺口。

「募款並不是因為劇院看不到未來，恰恰相反，我們已經看到了未來的發展機會，只是需要幫助跨過眼前這段最緊張的時期。」楚沛表示，這次募款的4.5萬元相當於劇院一個月的基本營運費用，將用於租金、設施成本、員工薪資、水電保險，以及必要的營運和緊急支出。

楚沛稱，若募款未能達標，劇院可能不得不推遲部分演出計畫、縮減營運規模，甚至影響未來演出的正常舉辦。她強調，劇院並非希望無限期依賴募款，而是爭取時間，讓已獲得的資助與下半年演出收入能順利銜接。 來自中國的楚沛(右)與其丈夫羅傑，2021年與大明星劇院的老房東簽了十年租約，劇院得以翻新並重新開放。(楚沛提供)

對華埠而言，大明星戲院的意義早已超越演出本身。楚沛表示，這裡是華埠少數仍存在的大型獨立文化空間之一，100多年來承載著幾代華人移民家庭的共同記憶。從粵劇、電影到音樂會與社區活動，許多人第一次走進劇院、第一次登上舞台，甚至第一次接觸中華文化，都發生在這裡。

「我們保護的不只是一座劇院，而是一段社區歷史，以及一個面向未來的文化家園。」楚沛說，大明星戲院每舉辦一場演出，都能把觀眾帶回華埠，為附近餐館、商鋪和小企業帶來人流，也為藝術家與文化工作者提供展示平台。對於仍在努力恢復活力的華埠而言，這樣的文化空間一旦失去，將很難重新建立。

根據GoFundMe募款頁面，大明星戲院今年稍早獲得舊金山藝術委員會一項資助，並在全市申請者中名列前茅。劇院下半年也已有多場音樂會、戲劇演出、電影放映及社區文化活動排定，整體檔期明顯好於上半年。楚沛表示，劇院對未來仍有信心，並希望透過票房、場地租賃、政府資助及社區捐贈等多元收入來源，建立更可持續的營運模式。

大明星戲院呼籲社區民眾伸出援手，即使無法捐款，也可協助轉發募款資訊。楚沛表示，每一份支持都能幫助劇院「繼續亮燈、保持大門敞開、讓舞台繼續屬於藝術家、觀眾與社區」。劇院也在募款頁面寫道：「守護華埠文化地標，讓大明星戲院繼續發光。」