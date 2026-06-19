酷似金卡黛珊網紅進行非法臀部整形 肺栓塞身亡

舊金山灣區一名酷似金卡黛珊的女子因非法臀部注射身亡，施術者被判4年監禁。（取自GoFundMe網站）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據聖馬刁縣地檢處稱，一名佛羅里達女子因向一位以酷似金卡黛珊（Kim Kardashian）而聞名的灣區 社交媒體紅人兼OnlyFans模特注射致命矽膠臀部填充劑，於周一（15日）被判處四年州立監獄監禁。

被告戈麥斯（Vivian Gomez）於今年3月被裁定犯有重罪過失致死罪和無證行醫罪。34歲受害人的古爾卡尼（Christina Gourkani）於2023年4月在柏林甘的一家飯店接受該手術後死亡。

據檢方稱，戈麥斯於2023年4月19日從佛州 飛抵舊金山國際機場，並在柏林甘的萬豪（Marriott）飯店與古爾卡尼及其未婚夫會面。檢方表示，戈麥斯隨後為古爾卡尼實施了臀部矽膠注射。

戈爾卡尼隨後不久便出現不適，其未婚夫隨即撥打了911。據地檢處稱，她被送往柏林甘的Mills-Peninsula醫療中心，次日因呼吸衰竭和肺栓塞去世。

地檢長瓦格斯塔夫（Steve Wagstaffe）此前表示，戈爾卡尼因感染引發了肺栓塞，而肺栓塞「可能致命」。檢方還表示，在古爾卡尼的血液中檢測出了矽膠成分。

據檢方稱，聖馬刁縣高等法院的陪審團經過兩周的庭審和約三小時的商議後，裁定戈麥斯有罪。法官戴維斯（Leland Davis）在判決後下令，在量刑前對戈麥斯予以羈押，不得保釋。

在周一的聽證會上，法庭宣讀了古爾卡尼家屬提交的受害者影響陳述。據地檢處援引的法庭記錄顯示，戴維斯法官駁回了緩刑申請，認定戈麥斯是「導致受害人死亡的積極參與者」。

戈麥斯向法庭表示她不打算上訴。

戈麥斯的辯護律師卡爾（Geoffrey Carr）表示，四年刑期正是其律師團隊在案件早期就尋求的結果。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已警告消費者，切勿使用注射用矽膠及其他未經批准的產品進行大規模身體塑形或增強，包括臀部增大手術。該機構表示，此類注射可能導致嚴重傷害、容貌損毀甚至死亡。

戈麥斯定於7月20日返回法庭參加賠償聽證會。