舊金山負責虐童、性侵案件檢察官 虐兒黑歷史被曝

記錄顯示，一名負責處理虐童案件的舊金山檢察長被指控犯有虐童罪。（取自Pexels）

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）辦公室中一名負責處理虐童和性侵案件的檢察官，曾有危及自己子女安全的犯罪前科。

該市負責起訴虐童和性侵案件的六名檢察官之一赫林格（Richard Hullinger），於2018年在蘇諾瑪縣被捕，並被控兩項重罪虐童罪。此後，指控被降級為一項輕罪，蓄意虐待兒童。在量刑聽證會上，赫林格作出了「不抗辯」（no-contest）的答辯，並參加了轉介計畫（diversion program），在他完成認罪協議的條款後，該指控最終於2019年被撤銷。

根據州律師協會的法庭記錄，2018年5月，赫林格的妻子身在國外，他獨自照顧當時七歲的兒子和兩歲的女兒。在蘇諾瑪縣的101號高速公路上駕駛時，赫林格超速行駛、急轉彎、未打轉向燈就反覆變道，並緊跟三輛車，跟車距離不足半輛車的長度。赫林格被攔下後，警員發現他手中正拿著一罐已開封的「Four Loko」酒精飲料。他的孩子們當時坐在後座上。

赫林格對警員出言囂張，拒不配合指令，並試圖利用自己作為刑事辯護律師的身分來逃避責任。由於無法聯繫到任何家人，兒童保護服務局接管了兩名孩子的監護權。

赫林格拒絕接受現場酒精測試、暴力抗拒逮捕。赫林格的血液酒精濃度檢測結果分別為0.27%和0.28%，是法定限值的三倍多。

負責律師執業許可和紀律處分的加州律師公會（State Bar of California）於2022年對赫林格啟動了紀律調查，建議對其處以一年緩刑，並暫緩執行一年律師執照吊銷處罰。該案於2023年達成和解，赫林格受到公開譴責並被處以一年緩刑，同時被勒令支付6479美元的紀律處分費用。

2021年10月，赫林格受聘於當時由博徹思（Chesa Boudin）領導的舊金山地檢處。

地檢處表示，赫林格已為2018年的事件承擔責任，並滿足了所有法律和職業要求：「令人失望的是，公眾的關注點竟集中在近十年前的一起事件上，而非他此後多年的公共服務。」