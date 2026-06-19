灣區夫婦9年前家中失竊身分被盜 現在收到161張罰單總額逾萬元

南加州橙縣91號高速公路的快速線道是需要付費的。(谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 灣區麥基夫婦遭竊後多年，又被冒名欠下上萬元通行費罰單。

灣區麥基夫婦遭竊後多年，又被冒名欠下上萬元通行費罰單。 重點二： 橙縣交通部門扣走退稅款，稱其在南加州快速車道違規通行。

橙縣交通部門扣走退稅款，稱其在南加州快速車道違規通行。 重點三：夫婦懷疑與九年前入室盜竊有關，嫌犯曾盜用駕照購車。

灣區 夫婦身分遭歹徒盜竊，收到嫌犯共161張高速公路付費路段罰單，總金額超過1萬美元。

灣區ABC電視台報導，安蒂奧克市（Antioch）的麥基夫婦（Sandy and Terry McGee）以為9年前家中遭遇入室盜竊的陰影已經過去。如今他們才知道，犯罪並未就此結束。事實上，多年來另一場盜竊一直在悄悄發生…而他們對此毫不知情，直到400哩外的橙縣 交通部門突然沒收了他們的退稅 款。

該部門稱，麥基因在距離家400哩外的付費通勤車道上行駛而欠下1萬美元的通行費和罰款。麥基夫婦表示，這根本不可能，他們是住在北加州。

「我們以為一切都結束了，」麥基太太說著，淚水順著臉頰流淌。「這迫使我重溫那場搶劫，太可怕了。」那段記憶依然歷歷在目：當時她剛到達安蒂奧克的公立學校上班，就接到鄰居的電話，說有四個男人闖進了她家。她立刻跳上車飛馳回家。

「我到家時，看到一輛警車。我家的門開著，門上的玻璃碎了，地上到處都是碎玻璃。我上樓打開門，這才發現我的房間被翻得亂七八糟。所有的抽屜都被打開了，東西散落在地上。我的床墊也被掀開了。」

「我們好幾個月都沒睡好覺，」麥基回憶道，「半夜裡我們經常醒來，確認房子是否安全。這件事對人的影響非常大。」竊賊偷走了珠寶、手錶和一台筆記型電腦，但最令人心碎的是，他們還偷走了一盒珍藏的家庭紀念品。

入室竊盜已經夠讓人難受了，但他們完全沒想到，多年來還有另一樁罪行正在醞釀中——直到今年春天他們提交報稅表時才發現。「我當時真的非常興奮，」麥基太太回憶道，「我們可以收到1052美元的退稅呢。」

這對夫婦期待著幾十年來第一次收到州政府的退稅。然而，他們收到了一份來自加州稅務局的通知，稱他們的退稅款被橙縣交通管理局截留了。

「我第一眼看到的時候，我以為是我自己做了什麼錯事，因為我曾經常去迪士尼樂園，」麥基太太說。

橙縣交通管理局構聲稱，麥基先生多年來一直在南加州的 91 號高速公路的快速車道上駕車，而沒有支付過路費。他們這才想起，六年前聖伯納汀諾縣的一名警探告訴他們，有人偷用麥基的駕照買了兩輛車。她意識到，肯定就是那個人欠下了罰單，而這一切都始於那起入室竊盜案。