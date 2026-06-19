全美148大城市管理效率 金山墊底 加州6城市列倒數15

舊金山被評為美國治理得最差的大都市。(谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： WalletHub評比148個美國都會區，舊金山連兩年墊底。

WalletHub評比148個美國都會區，舊金山連兩年墊底。 重點二： 加州共有六城落入倒數十五，僅杭廷頓海灘進入前半部。

加州共有六城落入倒數十五，僅杭廷頓海灘進入前半部。 重點三：舊金山服務品質僅居第41，但人均總預算卻是全美最低。

舊金山 被評為美國治理得最差大都市的第一名，倒數15名內還有多個加州 城市，但許多加州人早已知道這種情況。

紐約郵報報導，一項針對美國城市管理效率的新研究顯示，加州幾個大都會 區排名墊底。WalletHub分析了美國148個最大的都會區，試圖確認地方政府的管理效率。他們基於六大關鍵領域（金融穩定、教育、醫療、安全、經濟以及基礎設施和污染）的36項指標，制定了「服務品質」評分。

加州沒有一個城市進入前25名，但有六個城市位列倒數15名，其中舊金山排名墊底（第148名），與去年一樣敬陪末座。緊隨其後的是屋崙（第145名）、佛萊斯諾（第141名）、長堤（第140名）、士德頓（第137名）和洛杉磯（第136名）。

加州其他排名靠後的城市包括河濱市（第131名）、沙加緬度（第128名）、聖荷西（第127名）、貝克斯菲（第125名）、安納罕（第118名）、聖塔安娜（第115名）、莫德斯度（第114名）、聖地牙哥（第110名）、佛利蒙（第88名）。

加州唯一進入榜單前半部的城市是杭廷頓海灘，排名第38。該研究比較了每個城市的各項服務品質得分，並將其與各城市的人均預算進行了比較。舊金山在服務品質方面排名第41位，但在人均總預算方面排名墊底。

舊金山在其他一些指標上也並列倒數，例如人均長期未償債務（與猶他州鹽湖城、科羅拉多州丹佛和屋崙並列），高中畢業率更是單獨墊底。相反的，安納罕和杭廷頓海灘的高中畢業率並列第四，而舊金山的嬰兒死亡率最低，杭廷頓海灘、安納罕和聖塔安娜並列第三。

屋崙的暴力犯罪率則與馬里蘭州巴爾的摩、阿肯色州小岩城、密西根州底特律和田納西州孟菲斯並列墊底。