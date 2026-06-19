舊金山北灘4年新的AI公司 被SpaceX以600億元收購

25歲執行長特魯爾4年前創辦的人工智慧初創公司Cursor被SpaceX收購。(路透 )

AI重點 文章重點整理： 重點一： 成立僅四年的Cursor被SpaceX以600億美元收購，引發矚目。

成立僅四年的Cursor被SpaceX以600億美元收購，引發矚目。 重點二： 25歲執行長Truell在首屆開發者大會上，公開亮相談未來。

25歲執行長Truell在首屆開發者大會上，公開亮相談未來。 重點三：AI熱潮帶動舊金山財富集中，Anthropic與OpenAI也將IPO

位於舊金山 北灘成立才4年的人工智慧新創公司Cursor，在SpaceX 斥資600億美元收購它以後成為眾人的目光焦點。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，就在他4年前創辦的AI編程新創公司Cursor於16日被馬斯克 的SpaceX以600億美元收購的幾個小時後，這家公司年僅25歲的執行長特魯爾(Michael Truell)便在公司首屆開發者大會上登台亮相。

一群年輕的科技從業者——其中一些甚至坐在前排還在敲著筆記型電腦——擠滿了梅森堡禮堂（Fort Mason Auditorium），聆聽這位舊金山最熱門AI新創公司的億萬富豪領袖的演講。特魯爾身穿深綠色圓領毛衣、黑色牛仔褲和灰色Hoka跑鞋。

這筆交易預示著AI領域的財富即將湧入舊金山。繼SpaceX之後，當地公司Anthropic和OpenAI也計畫在未來一年內進行各自創紀錄的IPO，預計將使數百名當地員工成為千萬富翁，並使少數高階主管成為億萬富豪。這次AI熱潮帶來的資金將超過灣區以往任何一次科技公司IPO，並可能進一步改變舊金山的格局。

對 Cursor 來說，這無疑是一筆意外之財。這家年輕的公司在舊金山灣區、紐約和倫敦擁有約 800 名員工，而對於創辦人特魯爾來說更是如此。他在紐約市長大，曾就讀於布朗士區的私立大學預科學校 Horace Mann School。根據他的 LinkedIn 個人資料，他後來進入麻省理工學院 MIT 學習電腦科學和數學，並在谷歌實習。

正是在 MIT，特魯爾結識了他的三位共同創辦人——阿希夫（Sualeh Asif）、桑格（Aman Sanger） 和倫尼瑪克（Arvid Lunnemark）。MIT 證實，他們三人均於 2022 年畢業；他們在同一年創立了 Cursor。

這次名為 Compile 的會議也吸引了大量年輕人。與會者在 Cursor 咖啡館附近交流，認真聆聽輪番上陣的演講嘉賓。活動工作人員穿著 Carhartt 背心，胸前繡有 Cursor 的標誌。許多與會者都攜帶印有品牌標誌的手提袋，裡面裝著本次活動最受歡迎的紀念品：極受科技愛好者喜歡的品牌 Keychron 生產的可客製電腦鍵盤。

AI編程新創公司Cursor的25歲執行長特魯爾(Michael Truell)。(cursor.com)