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金門大橋過橋費每趟漲0.5元 7月1日起效 FasTrak用戶每次10.25元

記者王子涵／舊金山報導
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金門大橋通行費新一輪漲價將於7月1日生效，屆時FasTrak用戶每次過橋費將調升...
金門大橋通行費新一輪漲價將於7月1日生效，屆時FasTrak用戶每次過橋費將調升至10.25元；使用車牌帳戶付款者10.50元；由系統寄發帳單11.25元。（記者王子涵／攝影）

金門大橋公路暨交通局（Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District）近年逐步調漲過橋費，以支付橋體維護費用，同時支應往返舊金山與北灣的巴士及渡輪服務。新一輪漲價將於7月1日生效，每趟漲0.5美元，屆時FasTrak用戶每次過橋費將調升至10.25元；使用車牌帳戶付款者，每次需支付10.50元；若由系統寄發帳單，則每次收費11.25元。

大眾運輸票價也將同步上漲，通勤族每趟巴士與渡輪行程將多支付25分。

根據交通區董事會2024年通過的五年分階段調漲方案，通行費每年7月均會上調0.5元，即金門大橋過橋費與交通票價明年及2028年仍將繼續上調，預計至2028年時，FasTrak用戶的基本通行費將超過11元。訂定這方案當時，董事會試圖填補高達2億2000萬元的財務缺口。

已有89年歷史的金門大橋雖然相比灣區不少基礎建設老化狀況較好，但仍需要持續進行伸縮縫維修與頻繁油漆保養，才能維持標誌性的橘紅色外觀。

近年交通區也啟動一項大規模抗震補強工程，計畫在大橋兩座主塔基座加裝38組避震器與鋼板。日常維護方面，鐵工與工程人員持續負責橋體保養，包括為油漆工搭設作業設備，並更換受風雨侵蝕的鋼材。

對於從Fort Point或海岸山崖眺望金門大橋的人來說，橋塔與如豎琴弦般排列的纜索，或許看起來與1937年通車時沒有太大不同。然而，要維持這座大橋的良好狀態，成本已愈來愈高。交通區發言人科蘇里奇-施瓦茲（Paolo Cosulich-Schwartz）表示，鋼材與人工成本持續上升，而交通區巴士與渡輪系統的燃油成本也大幅增加。

他指出，只要使用金門大橋道路與水上交通服務的民眾多分擔一些費用，這些支出仍屬可控範圍。

精華 FAQ

  • 新一輪調漲自7月1日起生效，每趟過橋費增加0.5美元。依不同付款方式，FasTrak、車牌帳戶與郵寄帳單的收費也各有差異。

  • FasTrak用戶每次為10.25元，使用車牌帳戶付款者每次10.50元；若由系統寄發帳單，則每次收費11.25元，費用明顯更高。

  • 交通區表示，漲價是為了支應橋體維修、巴士與渡輪營運，以及抗震補強工程，同時因鋼材、人工與燃油成本持續上升，財務壓力也加重。

舊金山 金門大橋 灣區

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