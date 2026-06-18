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舊金山動物園 持有白卡或糧食券福利卡居民3元就可入園

記者李怡／舊金山報導
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舊金山低收入居民，即日起3美元就能進舊金山動物園。（記者李怡／攝影）
舊金山低收入居民，即日起3美元就能進舊金山動物園。（記者李怡／攝影）

想帶孩子逛動物園，又擔心門票太貴? 舊金山市17日宣布，舊金山動物園即日起加入市府「全民博物館計畫」，凡持有白卡（Medi-Cal）或CalFresh（糧食券）福利卡、且居住在舊金山的民眾，只要三美元就能入園，每次最多可購買四張優惠票。

市府表示，符合資格的民眾只要攜帶Medi-Cal或CalFresh福利卡，以及可證明住在舊金山的證件，例如加州駕照、學生證或圖書館卡，即可享有優惠票價。

這項計畫是舊金山2019年推出的「全民博物館計畫」的一部分，目的是讓領取公共福利的家庭，也能負擔得起博物館、美術館和文化景點的門票。根據市府統計，去年已有超過20萬人次透過這項計畫參觀全市25個以上的文化機構。

羅偉表示，舊金山擁有世界級的文化和教育資源，不應只有負擔得起票價的人才能享受。希望透過這項措施，讓更多家庭能以低成本走進動物園，陪伴孩子接觸大自然、認識野生動物。

市府指出，目前約四分之一的舊金山市民符合Medi-Cal或CalFresh資格，都可以透過「全民博物館計畫」享有免費或優惠票價。除了動物園外，參與機構還包括亞洲藝術博物館、迪揚博物館、科學探索館（Exploratorium）、舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）、日本茶園、舊金山植物園等多個熱門景點。

市府也表示，一般一家四口參觀博物館或文化景點，門票往往需要20至150美元，對不少家庭來說是不小的負擔，希望透過這項計畫，讓更多居民有機會享受舊金山豐富的文化與教育資源。

精華 FAQ

  • 凡持有Medi-Cal白卡或CalFresh糧食券福利卡，且能證明居住在舊金山的居民，都可享三美元優惠票，每次最多可購買四張。

  • 民眾需同時出示Medi-Cal或CalFresh福利卡，以及可證明住在舊金山的文件，例如加州駕照、學生證或圖書館卡，才能購買優惠票。

  • 此計畫屬於舊金山2019年推出的全民博物館計畫，目的是讓領取公共福利的家庭也能負擔文化景點門票，適用多個博物館、園區與藝術機構。

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