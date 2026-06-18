內河碼頭公園 改造設計圖出爐 斥資4000萬元 重塑新濱水公園

根據設計內容，新公園將以大型中央草坪與表演空間為主軸，並在靠近內河碼頭中心的邊緣設置戶外餐飲與零售空間。（舊金山公園局提供）

舊金山 紀事報報導，隨著舊金山內河碼頭廣場（Embarcadero Plaza）的瓦揚古噴泉（Vaillancourt Fountain）全面拆除，市府正推動一項總額4000萬元的改造計畫，將原本被稱為賈斯汀赫曼廣場（Justin Herman Plaza）的磚造空間，與鄰近的Sue Bierman Park整合，打造一座占地五畝的濱水目的地公園。

舊金山市議員李爾德（Danny Sauter）將提案，接受最多2000萬元私人資金，並確立舊金山市中心發展公司在公園建設中的角色。市公園局委員會則將於周四表決批准最終概念設計，這也是進入工程設計前的最後一步。

若兩項程序順利推進，這項由商界、公民團體與非營利組織共同參與的公私合作計畫，最快將於今年深秋動工。這座尚未命名的新公園，將以大片中央草坪為核心，周圍配置寬敞平順的步道，並在邊緣融入花園景觀，將目前零散、不連貫的公共空間轉化為整體性更強的城市公園。

市長羅偉（Daniel Lurie）表示，市府正重新想像內河碼頭廣場與Sue Bierman Park，將其打造成市中心真正的門戶與具吸引力的目的地。他指出，新濱水公園是市府重振市中心願景的一部分，讓人們能在市中心生活、工作、遊玩與學習。

最終概念設計由全球建築與設計公司HOK操刀。HOK曾參與設計舊金山巨人隊主場甲骨文球場（Oracle Park）。該設計公司由內河碼頭中心（Embarcadero Center）辦公大樓業主BXP聘請，BXP並出資250萬元推動前期設計工作。

根據設計內容，新公園將以大型中央草坪與表演空間為主軸，並在靠近內河碼頭中心的邊緣設置戶外餐飲與零售空間，同時規畫座椅與多處聚會區。公園未來可舉辦市集、節慶活動、公共藝術展示，也將提供戶外休閒、健身與兒童遊戲空間，其中包括Sue Bierman Park現有已翻新的兒童遊樂場。

新的夜間效果圖顯示，未來公園將成為明亮且充滿活力的步行空間，連接市場街（Market Street）、Gateway公寓群、渡輪大廈及交通樞紐。這與過去數十年來被批評與濱水區隔離、氣氛冷清的廣場形成鮮明對比。

BXP開發部資深副總裁芬頓（Aaron Fenton）表示，內河碼頭廣場的轉型將創造一個充滿活力的濱水目的地，強化舊金山市中心與標誌性海岸線之間的連結。他表示，新公園將成為社區樞紐，並與內河碼頭中心的商店、餐廳及辦公空間相互呼應。

已被拆除並暫時存放的瓦揚古噴泉，未來命運仍待決定。不過，公園設計將以一處座椅區向原噴泉致意，座椅造型將模仿該大型混凝土雕塑的手臂結構，並搭配平台與踏石設計。原本噴泉所在的下沉式混凝土水池則將被填平。