水費、垃圾處理費上漲4% 加州聖荷西居民壓力大
公用事業費用上漲對聖荷西居民來說已是常態，但這次垃圾處理費和水費的大幅上漲引發了居民的強烈不滿，他們越來越擔心生活成本的上漲。
聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，根據7月1日生效的新收費標準，聖荷西的垃圾處理服務費將上漲：獨棟住宅上漲7%，多戶住宅上漲4%。此外，為14萬居民供水的聖荷西市政供水系統（San Jose Municipal Water System）的水費也將上漲約4%。污水處理費的漲幅則較為溫和，僅3%。
官員表示，此次費用上漲反映了城市垃圾處理承包商和水務批發商的收費上漲。然而，由於居民已經面臨來自多方面的經濟壓力，今年的費用上漲引發了人們對市政府控制長期成本計畫的質疑。
「全面上漲的公用事業費率最終都由我們來承擔，」居民赫克托(Gary Hector)告訴「焦點」， 「市政府似乎很樂意，甚至可以說是樂於將上漲的成本轉嫁給我們。」
聖荷西環境服務主管普羅文扎諾（Jeffrey Provenzano）表示，費率上漲不可避免，因為公用事業公司也面臨與居民相同的通膨壓力。
普羅文扎諾說︰「導致家庭開支上漲的原因，也同樣導致了公用事業成本的上漲。為了籌集足夠的資金來維持公用事業的運營，提供可靠的服務，並支持持續改進以保障居民的健康，費率調整是必要的。」
對於一個擁有64加侖垃圾桶的普通家庭來說，垃圾和回收服務費每月上漲7.63美元，總費用達到116.65美元。
聖荷西市與多家垃圾清運公司簽訂合同，分別負責垃圾、可回收物和庭院垃圾的清運，每家公司服務於城市的不同區域。官員表示，這些公司的合約包含條款，規定當人工和燃料等營運成本上漲時，價格會自動上漲。
至於水費上漲，漲幅將根據用戶所在地區和用水量而有所不同。根據市政府備忘錄，預計Evergreen或Edenvale的普通家庭每月水費將增加約6.60美元，總計151.54美元。官員表示，此次漲價與從舊金山公共事業委員會（SFPUC）和聖塔克拉拉谷水利局（Valley Water）購水成本增加有關。聖荷西市政供水系統是該市三大供水商之一，服務範圍涵蓋北聖荷西、Alviso和郊狼谷（Coyote Valley）地區。
新收費標準下，獨棟住宅垃圾處理服務費上漲7%，多戶住宅上漲4%。以64加侖垃圾桶的普通家庭計算，每月垃圾與回收費將增加7.63美元，總費用達116.65美元。 市府表示，水費上漲主要因向舊金山公共事業委員會與聖塔克拉拉谷水利局購水成本提高。以Evergreen或Edenvale一般家庭為例，每月水費約增6.60美元，總額達151.54美元。 居民認為公用事業費率上調終究由家庭承擔，並質疑市府是否只會轉嫁成本。官員則強調，通膨與營運支出上升使費率調整不可避免，否則難以維持可靠服務與持續改善。
精華 FAQ
新收費標準下，獨棟住宅垃圾處理服務費上漲7%，多戶住宅上漲4%。以64加侖垃圾桶的普通家庭計算，每月垃圾與回收費將增加7.63美元，總費用達116.65美元。
市府表示，水費上漲主要因向舊金山公共事業委員會與聖塔克拉拉谷水利局購水成本提高。以Evergreen或Edenvale一般家庭為例，每月水費約增6.60美元，總額達151.54美元。
居民認為公用事業費率上調終究由家庭承擔，並質疑市府是否只會轉嫁成本。官員則強調，通膨與營運支出上升使費率調整不可避免，否則難以維持可靠服務與持續改善。
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