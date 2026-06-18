水費、垃圾處理費上漲4% 加州聖荷西居民壓力大

根據7月1日生效的新收費標準，聖荷西的垃圾處理服務費將上漲，引發居民不滿。(AI生成)

公用事業費用上漲對聖荷西 居民來說已是常態，但這次垃圾處理費和水費的大幅上漲引發了居民的強烈不滿，他們越來越擔心生活成本的上漲。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，根據7月1日生效的新收費標準，聖荷西的垃圾處理服務費將上漲：獨棟住宅上漲7%，多戶住宅上漲4%。此外，為14萬居民供水的聖荷西市政供水系統（San Jose Municipal Water System）的水費也將上漲約4%。污水處理費的漲幅則較為溫和，僅3%。

官員表示，此次費用上漲反映了城市垃圾處理承包商和水務批發商的收費上漲。然而，由於居民已經面臨來自多方面的經濟壓力，今年的費用上漲引發了人們對市政府控制長期成本計畫的質疑。

「全面上漲的公用事業費率最終都由我們來承擔，」居民赫克托(Gary Hector)告訴「焦點」， 「市政府似乎很樂意，甚至可以說是樂於將上漲的成本轉嫁給我們。」

聖荷西環境服務主管普羅文扎諾（Jeffrey Provenzano）表示，費率上漲不可避免，因為公用事業公司也面臨與居民相同的通膨壓力。

普羅文扎諾說︰「導致家庭開支上漲的原因，也同樣導致了公用事業成本的上漲。為了籌集足夠的資金來維持公用事業的運營，提供可靠的服務，並支持持續改進以保障居民的健康，費率調整是必要的。」

對於一個擁有64加侖垃圾桶的普通家庭來說，垃圾和回收服務費每月上漲7.63美元，總費用達到116.65美元。

聖荷西市與多家垃圾清運公司簽訂合同，分別負責垃圾、可回收物和庭院垃圾的清運，每家公司服務於城市的不同區域。官員表示，這些公司的合約包含條款，規定當人工和燃料等營運成本上漲時，價格會自動上漲。

至於水費上漲，漲幅將根據用戶所在地區和用水量而有所不同。根據市政府備忘錄，預計Evergreen或Edenvale的普通家庭每月水費將增加約6.60美元，總計151.54美元。官員表示，此次漲價與從舊金山公共事業委員會（SFPUC）和聖塔克拉拉谷水利局（Valley Water）購水成本增加有關。聖荷西市政供水系統是該市三大供水商之一，服務範圍涵蓋北聖荷西、Alviso和郊狼谷（Coyote Valley）地區。