蘋果強攻AI市場 AI耳機將問世 打造視覺智慧穿戴裝置

蘋果公司將推出系列新產品，進軍人工智慧設備市場。(路透)

蘋果公司(Apple )即將推出的配備攝影機的AirPods耳機，旨在幫助公司進軍人工智慧 設備市場，預計將於2027年底發布，屆時還將推出一系列新品。聖荷西信使報引述彭博新聞報導，知情人士透露，蘋果計畫將這款耳機與下一代可折疊手機，以及紀念iPhone 誕生20周年的全新機型同期發布。

知情人士表示，這些產品將是蘋果迄今規模最大的新品發布計畫的一部分。由於計畫尚未公開，這些人士要求匿名。這些設備有望助力蘋果在新任執行長特納斯 (John Ternus) 上任後的第一個完整年度取得佳績。特納斯將於9月1日正式上任。

這三款產品在近幾個月都已進入研發的後期階段。彭博新聞5月曾報導，新款AirPods的研發工作已加速，原型機的硬體和軟體已接近最終版本。

蘋果公司也正在為未來的設備準備一系列基於下一代製程的新晶片。

蘋果目前正在測試明年秋季即將推出的設備，同時測試的還有代號為「Bell」的iOS 28，該iPhone軟體更新計畫於2027年發布。上周該公司發布了iOS 27，這一版本將於今年稍後面向消費者推出，並包含新版Siri。

新款AirPods旨在成為蘋果首款專注於人工智慧的可穿戴產品。該設備的電腦視覺攝影機並非用於拍攝照片和視頻，而是作為感測器，將視覺訊息傳遞給Siri。其目標是讓使用者能夠向Siri詢問有關物體和周圍環境的問題。例如，使用者在查看一堆食材時，可以詢問「晚餐該做什麼」。

知情人士透露，代號為B798的AirPods最初計畫於2026年發表。由於蘋果公司在人工智慧軟體方面長期面臨挑戰，發布日期已推遲。該公司還必須開發能夠識別用戶周圍物體的視覺人工智慧模型。

產品的發布時間仍處於不確定狀態，可能會有所變動。蘋果發言人拒絕置評。

這款帶有相機的AirPods將有助於鞏固蘋果在「視覺智慧」領域的布局。 「視覺智慧」是一項能夠分析影像並提供即時情境資訊的技術。蘋果已經將「視覺智慧」作為其新版Siri和iOS 27的核心功能，並將其整合到相機應用中。

彭博新聞報導，蘋果將於9月推出首款可折疊手機，正式進軍可折疊手機市場。一年後，該公司將推出第二代產品，代號為V78。這表明了，蘋果將可折疊手機視為一個重要的產品類別，並認為其值得每年更新。

另外，蘋果正在加緊研發一款紀念iPhone誕生20周年的機型，預計明年底發售。這款產品將採用近乎全面螢幕的設計，曲面玻璃環繞機身兩側。