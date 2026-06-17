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冬奧奪金獲獎勵終身免費冰淇淋 劉美賢大讚這個口味

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

編譯廖宜怡／綜合報導
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劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費...
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

灣區女子花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）在米蘭奧運奪得金牌後獲得了許多獎勵禮物，其中之一是「終身免費冰淇淋」，她15日終於首次享用了這項福利。

SFGate報導，屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery在劉美賢今年3月成為美國24年來首位女子個人花式滑冰奧運金牌得主後，向她提供了可以在該店「終身免費享用冰淇淋」的福利。Fentons Creamery在Instagram上發出的貼文顯示，劉美賢終於在15日前往該店領取禮物。

貼文寫道：「我們一直被問，家鄉的滑冰明星、奧運金牌得主劉美賢是否已經來吃過她最愛的冰淇淋口味。答案是：是的！」

這款名為「美賢金牌」（Alysa′s Gold）的冰淇淋，是由金色Oreos碎餅乾拌入焦糖冰淇淋中，並淋上一圈圈焦糖。貼文寫道：「她今晚戴著棒球帽低調前來店裡打包外帶。」

照片顯示，劉美賢摘下棒球帽和店員合影。她告訴店員，她非常喜歡這款冰淇淋，以後還會再來品嘗其他經典口味。

貼文說：「再次恭喜美賢，感謝你光臨Fentons Creamery，我們很榮幸能用專為妳打造的口味來慶祝妳獲得的非凡成就。」

自從劉美賢在奧運會上創造歷史性成績以來，這位在灣區出生長大的冰上明星，在這幾個月內享受了隨之而來的名氣，包括亮相「吉米A咖秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）、出席大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）和全美音樂獎（American Music Awards）。

不過，所有這些應該都比不上她每次回到Fentons Creamery能感受到的甜蜜滋味。

屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery提供劉美賢「終身免費享用冰淇淋」福...
屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery提供劉美賢「終身免費享用冰淇淋」福利。(取材自谷歌地圖)

精華 FAQ

  • 她在米蘭奧運奪得女子個人花式滑冰金牌，成為美國24年來首位該項目奧運冠軍，Fentons Creamery因此送上終身免費冰淇淋作為祝賀。

  • 她品嘗的是店家為她設計的「美賢金牌」（Alysa′s Gold），以焦糖冰淇淋為基底，加入金色Oreos碎餅乾，並淋上焦糖醬。

  • 照片與貼文顯示她低調戴帽前來外帶，並和店員合影。她表示非常喜歡這款冰淇淋，未來也會再來嘗試其他經典口味。

屋崙 劉美賢 奧運

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