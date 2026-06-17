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金山警局「無人機先遣」試點 今秋啟動

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山警局秋季將試行「無人機先遣」巡邏。(記者李怡╱攝影)
舊金山警局秋季將試行「無人機先遣」巡邏。(記者李怡╱攝影)

舊金山警察局（SFPD）計畫今年秋季在南市場區（SoMa）啟動「無人機先遣」試點計畫，未來接獲報案後，將由無人機先行飛抵現場蒐集即時畫面，再由警員判斷是否需要派遣警力及如何應對，期望提升警力運用效率並縮短報案反應時間。

根據警方規畫，試點預計配合10月1日警察轄區重新畫分同步實施。屆時，南區警分局將接管更多轄區，預估服務案件將增加約23%，因此希望藉由無人機先行到場，協助警員掌握現場狀況。

目前SFPD的無人機主要用於重大案件、刑事調查及即時犯罪應變，SoMa試點則是首次嘗試將無人機作為第一時間抵達現場的工具。當接獲報案後，由受過訓練的警員遠端操控無人機飛往現場，即時回傳影像，評估案件是否仍在進行、是否需要派遣警員，以及提供第一線員警更多資訊。

SFPD發言人塞諾夫斯基（Evan Sernoffsky）表示，若無人機抵達時發現報案情況已解除，例如違規停放阻礙交通的車輛已離開，警員便可將資源投入其他更急迫案件，有助提升整體執法效率及縮短民眾等待時間。

SFPD自2024年E提案獲選民通過後開始全面使用無人機，目前已廣泛運用於失竊車輛、搶劫、入室竊盜及重大事件調查等勤務。警方認為，無人機不僅能提升員警現場態勢感知，也能降低高風險追捕的危險。

代表SoMa地區的市議員麥德誠（Matt Dorsey）支持這一計畫，認為無人機可作為警力的力量倍增器，幫助警員在抵達現場前掌握更多資訊，提高執勤安全。不過他也強調，無人機並不能取代警察，舊金山警局仍面臨警力不足問題，目前距離建議編制有700多名職缺。

計畫引發部分居民及隱私倡議人士關切。SoMa West鄰里協會認為，若警方僅以無人機改善報案反應數據，而無法真正增加街頭警力，恐難以解決當地長期存在的公共安全問題。另有隱私團體擔憂，無人機巡邏可能擴大政府監控範圍，呼籲警方建立更透明的使用及監督機制。

SFPD稱，無人機僅會依法執行勤務，並遵循聯邦、州及舊金山市相關法規，不會取代必要的員警巡邏，而是作為提升公共安全的新工具。

精華 FAQ

  • 警方規畫在今年秋季於南市場區先行試辦，並預計配合10月1日警察轄區重新畫分同步實施，作為新勤務模式的第一個測試場域。

  • 接獲報案後，受訓警員會遠端操控無人機先飛往現場，立即回傳影像，讓警方判斷案件是否仍在進行、是否要派遣警力，以及如何處置。

  • 支持者認為無人機能提升執法效率與現場安全，但部分居民與隱私團體擔心，若沒有增加街頭警力，問題難改善，且監控範圍可能被擴大。

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