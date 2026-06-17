市民買不起糧食 馬百樂提議政府設基金支援可負擔超市

舊金山第五區市議員馬百樂提議成立市政府支援的可負擔超市，解決市民買不起糧食的問題。。(取材自bilalmahmood.com)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 馬百樂提議設立市府基金，資助舊金山平價超市。

馬百樂提議設立市府基金，資助舊金山平價超市。 重點二： 法案擬把空置門市改作賣新鮮農產品的社區超市。

法案擬把空置門市改作賣新鮮農產品的社區超市。 重點三：食品價格與SNAP削減，使數萬低收入居民負擔更重。

受紐約市長曼達尼 啟發，舊金山 市議員馬百樂（Bilal Mahmood）提議成立市政府支援的可負擔超市，解決市民買不起糧食的問題。

舊金山紀事報(San Francisco)報導，這位代表第五區的議員將這一系列法案稱為「平價什貨法案」（Affordable Groceries Act），將設立一個由市政府運營的基金，用於將便利店改造成供應新鮮農產品和日常食品的平價超市。法案還將透過對空置門市徵稅來阻止大型連鎖超市關閉門市。

根據舊金山食品安全工作小組的報告，在2024年超過4萬8150名舊金山居民難以負擔食品支出。川普政府削減「補充營養援助計畫」（SNAP）的預算，使約2萬1000名低收入舊金山居民的處境雪上加霜，他們可能在明年年底失去這項福利。

「食品價格高得讓每個人都難以承受，」馬百樂說，「西紅柿、牛奶，所有東西的價格都在上漲。」市議會將在未來幾個月內對這些措施進行投票 表決。如果獲得多數票通過，這項稅收和這項基金將作為兩項獨立的提案，於11月提交選民投票表決。

該基金不會動用市財政預算。但如果兩項措施都獲得通過，該基金可以接受非營利組織的捐款，或動用稅收。馬百樂表示，該基金的構想部分受到了紐約市長曼達尼推動在紐約五大區開設公營雜貨店的啟發。與曼達尼的提議不同，馬百樂的基金不會讓舊金山建立自己的市政營運商店。

但馬百樂建議，舊金山可以利用基金的資源購買空置建築，並將其租賃給銷售平價雜貨的市場。「曼達尼市長在解決食品安全問題上發揮了重要作用，而這個問題在舊金山和紐約一樣嚴峻。」儘管遭到一些小企業主的反對，紐約市的第一家公營雜貨店仍計劃於明年在布朗士區開業。

舊金山周邊多家雜貨店的關閉令一些社區居民感到沮喪，例如去年永久關閉的Fillmore區的Safeway超市，以及去年秋季關閉的Bayview區的Lucky超市。Safeway表示，關閉Fillmore分店的原因是「持續存在竊盜問題」。