慶建國250年 金門大橋暌違14年再放煙火

圖為2024年國慶日，舊金山灣絢麗的煙火和金門大橋同框的畫面。而今年國慶日煙火則將直接在金門大橋上施放。(美聯社)

灣區的民眾國慶日有眼福了，今年的7月4日會在金門大橋 施放煙火，這是很少發生的，主要是拜美國建國250周年的偉大時刻。

舊金山 紀事報報導，舊金山市長羅偉 (Daniel Lurie)15日宣布，為慶祝美國建國250周年，舊金山將於7月4日在金門大橋施放煙火。這將是這座標誌性大橋第三次舉辦此類煙火表演，此前分別是在1987年和2012年舉行過，當時正值大橋建成50周年和75周年。

根據市政府消息，今年的官方7月4日煙火表演將在大橋東側的兩座橋塔頂部及橋塔之間舉行，同時海灣中還將有兩艘駁船，一艘靠近大橋，另一艘位於39號碼頭附近。（往年，駁船是分別位於39號碼頭附近和水上公園附近。）煙火表演將於晚間9時30左右開始，但由於預期人潮洶湧，官方建議觀眾提前到達最佳觀賞位置。

「金門大橋是美國最具代表性的地標之一，因此它是慶祝美國建國250周年施放煙火的理想地點，」羅偉在一份聲明中表示。市政府官員建議的觀賞地點包括Crissy Field、Marina Green和Embarcadero的北側，例如39號碼頭（Pier 39）沿線或Taylor Street和Jefferson Street附近區域。渡輪大廈（The Ferry Building）和Embarcadero的東側今年將無法觀賞到煙火。

官員表示，7月4日煙火演出期間，金門大橋將完全封閉，雙向都禁止車輛通行，橋東側的人行步道也將提前部分封閉。