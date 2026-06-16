海蝕嚴重 柏斯菲卡碼頭進入緊急狀態

市府上周拆除了位於碼頭旁、已有數十年歷史的Chit Chat Cafe，以避免建築物坍入海中。(記者王子涵╱攝影)

柏斯菲卡市(Pacifica)地標性碼頭近期因結構受損封閉，連帶導致經營數十年的Chit Chat Cafe被拆除，引發社區關注。國會眾議員 李卡多（Sam Liccardo）15日在碼頭前舉行記者會，呼籲聯邦與州政府提供資金與政策彈性，協助柏斯菲卡市進行碼頭修復及海岸加固工程。

李卡多表示，柏斯菲卡面臨的挑戰並非個案，全美許多海岸社區都正承受海岸侵蝕與氣候變遷 帶來的壓力。

「我們必須盡一切努力保護柏斯菲卡和海岸地區，」李卡多說，「氣候並不在乎我們是否相信氣候變遷。如果我們不採取行動，海洋終將在海岸侵蝕的戰役中勝出。」

柏斯菲卡碼頭本月稍早因發現大裂縫而關閉。出於安全考量，市府上周拆除了位於碼頭旁、已有數十年歷史的Chit Chat Cafe。市府也已宣布進入緊急狀態，並展開初步修復工程。

市府先前曾完成碼頭修復需求分析，當時估算修復費用已接近2000萬元，且尚未包含近期新增損害。地方官員表示，過去修復遲遲無法推進，主要原因是資金不足。

柏斯菲卡市政碼頭建於1970年代，最初用於將廢水輸送至更遠海域，後來逐漸成為地方重要地標，也是釣魚、捕蟹及居民休閒聚會的重要場所。

居民卡多特（Bae Cadotte）表示，她和兒子過去每天早上都會到碼頭，先在Chit Chat Cafe買咖啡和魚餌，再前往釣魚。她說：「柏斯菲卡碼頭不只是一座碼頭，它把人們和社區連結在一起。」

李卡多指出，目前柏斯菲卡市可能尋求多項資金來源，包括國家海洋暨大氣總署（NOAA）先前核給的約96萬3000元碼頭欄杆修復經費。此外，市府也希望延長由聯邦緊急事務管理署（FEMA）及加州緊急服務辦公室支持的930萬元Esplanade Drive基礎設施保護計畫。

另一項可能資金來源，是柏斯菲卡市原本透過「建設韌性基礎設施與社區計畫」（BRIC）取得的5000萬元。

李卡多並宣布，計畫下周在國會提出一項跨黨派法案，允許地方政府將社區發展整筆撥款（CDBG）用於防災基礎建設。目前相關資金多半只能在災害發生後使用。他說，地方政府應該擁有更大彈性，把資金用在關鍵防災工程上。

柏斯菲卡市經理查彭蒂爾表示，工人已開始在碼頭基座兩側移動約150顆大型岩石，以穩定結構。下一步將針對L形碼頭的第一段橋面進行加固。(記者王子涵╱攝影)