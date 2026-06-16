7年逾5000萬…阿縣議員撥款利益迴避不足 州府擬介入

州參議員瓦哈布提案，禁止阿拉米達縣議會在選舉前90天內發放撥款，要求公開資金使用情況報告，並將撥款對象限制在具有公共宗旨的組織。(加州參議會官網)

阿拉米達縣的縣議員，每人每年向與其有關係的非營利組織捐贈數百萬美元的公款，但州政府準備介入這種有貪腐 疑慮的作風。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，阿拉米達縣議會經常動輒將數以千美元計的公共資金撥給他們偏好的非營利組織和社區機構，而且無需任何競標程序。過去七年，這些資金累計高達5100萬美元，譬如用於支持利佛摩谷葡萄酒種植者協會的年度慈善拍賣 會、房地產經紀人協會以及議員自己所創立的非營利組織等機構。

如今，這些合法撥款正受到嚴密審查。州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）提出的一項法案旨在限制這些「自由支配的資金」。在灣區 ，其他縣也有辦法在不經過競爭性程序的情況下向非營利組織分配有限的資金，但阿拉米達縣的獨特之處在於，縣議會可以在全年隨時分配資金，而不是在年度預算編制過程中。瓦哈布表示，這助長了縣議會與非營利組織之間「付費遊戲」（pay-to-play）的風氣。

瓦哈布提出的法案將禁止阿拉米達縣議會在選舉前90天內發放撥款，要求公開資金使用情況報告，並將撥款對象限制在具有公共宗旨的組織，例如醫療、教育和無家可歸者救助機構。

瓦哈布在4月份的一次聽證會上表示，旨在支持非營利組織和社區組織的自由支配賬戶已經淪為縣議會成員的祕密資金，他們優先考慮那些有利於自身利益而非公眾需求的團體，這構成了利益衝突。

但縣議員們全部強烈反對這項法案，稱其對阿拉米達縣不公平。縣議會一致投票反對這項名為SB1193的法案，其中兩位議員米利（Nate Miley）和赫伯特（David Haubert）的反對聲音最為強烈。他們指責目前正在競選國會議員的瓦哈布干預縣政府的權力，並威脅到許多非營利組織賴以生存的資金來源。他們還威脅說，如果該法案獲得通過並簽署成為法律，他們將狀告州政府。

SB1193法案於5月在州參議會以37比0的一面倒投票結果獲得通過，並將於本月稍後在州眾議會進行審議。紀事報對支付給非營利組織的款項進行審查後發現，米利和赫伯特以及其他一些縣議員，曾將酌情撥款分配給與他們關係密切或曾向其競選活動捐款的組織。