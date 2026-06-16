麻疹病患曾到訪 SFO、聖荷西警戒

公共衛生部門表示，接種麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗的效率很高。(美聯社)

一名患有麻疹的南灣居民，上周曾到訪舊金山國際機場(SFO)和聖荷西 市的兩處地點，可能已將病毒傳染給他人。

聖荷西信使報報導，聖塔克拉拉縣公共衛生部門表示，其工作人員正與加州公共衛生廳和美國疾病管制與預防中心(CDC )合作，以確定在傳染期內與該患者有密切接觸的人員。

該部門在上周六發布的新聞稿中稱，這名麻疹患者是一名成年人，在國際旅行期間感染了病毒。該部門沒有說明此人是否曾接種過麻疹疫苗 。

該機構表示，這名具有傳染性的人於6月8日上午8時30至11時之間到訪了舊金山國際機場的國際航站樓（包括護照檢查處、海關和國際行李提取區），並在晚上8時至11時之間前往了聖荷西Coleman Ave.上的Trader Joe's超市和8時至10時前往東聖塔克拉拉的國際清真市場。

衛生部門表示，6月8日上述時間內造訪這些場所的民眾，可能在接觸麻疹病毒後7至10天內出現症狀。官員還警告說，任何未接種疫苗的人員，如果旅行或參加大型集會，都應意識到接觸病毒後感染麻疹的風險會增加。

衛生部門建議所有可能受到影響的人員查看自己的免疫接種紀錄，如果懷孕、免疫系統較弱或未接種疫苗，請立即聯繫醫療保健提供者。他們應在可能接觸病毒後的7至21天內監測症狀。

如果出現症狀，衛生部門敦促任何認為自己可能感染的人在前往任何醫療機構之前，先致電告知其接觸史。

衛生部門敦促任何患有麻疹或有感染風險的人不要參加大型集會，因為麻疹「是世界上傳染性最強的疾病之一，傳播速度非常快」。

「鑑於目前灣區正在舉辦眾多大型國際活動，任何未接種疫苗且已接觸過麻疹病毒的人員都應盡最大努力進行隔離，如果感到不適，應避免與他人接觸，這一點尤為重要。」衛生部門表示。

今年2月，衛生部門發出警告，自2025年5月以來，聖塔克拉拉縣出現了首例確診麻疹病例。此案例為聖塔克拉拉縣居民，在感染麻疹期間曾造訪柏林甘的一家熊貓快餐餐廳。在2025年之前，聖塔克拉拉縣居民上一次確診麻疹病例是在2019年。

衛生部門表示，麻疹的常見症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、眼睛發紅和皮疹。如果接觸過麻疹病毒，接種兩劑麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗的有效率高達97%，接種過疫苗的人通常症狀較輕微，傳染給他人的可能性也較低。

據疾病管制與預防中心稱，即使接種過疫苗，如果免疫系統對疫苗反應不佳，或長時間與病毒攜帶者密切接觸，也可能感染病毒。