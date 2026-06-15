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史上最高夏季潮汐來了 內河碼頭海水倒灌

舊金山訊
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圖為舊金山內河碼頭（Embarcadero）的渡輪大廈。（記者王子涵／攝影）
圖為舊金山內河碼頭（Embarcadero）的渡輪大廈。（記者王子涵／攝影）

舊金山內河碼頭（Embarcadero）上周六（13日）深夜出現海水倒灌，氣象部門同時預測未來數日灣區將迎來有紀錄以來最高的夏季潮汐。

周六晚間，在14號碼頭附近，不少深夜遊客特地前往查看現場情況。海水漫過人行道並湧入街道，行人捲起褲管涉水而行，水深一度達腳踝；騎腳踏車者經過時，也將積水濺起，水花灑落在人行道與路面上。

根據測量，周六晚間10時20分，舊金山灣與聖巴勃羅灣沿岸，以及太平洋沿岸低窪地區，潮水高度達1.9呎。國家氣象局已針對舊金山灣發布沿海淹水警報，警報將持續至周三（17日）上午。氣象局表示，靠近海岸線與水道的低窪地區，地面以上淹水高度最高可能達2呎。

雖然這次潮汐水位仍低於今年1月的歷史性潮汐，但氣象局指出，本周末的潮水高度預計將超過2022年7月創下的1.7呎夏季紀錄。預報顯示，周日晚間11時10分潮水可能達2呎；周二凌晨12時02分達1.9呎；周三凌晨12時56分則約為1.6呎。

氣象部門表示，這類夏季夜間高漲潮相當罕見，與全球暖化造成的海平面上升，以及強勁的聖嬰現象（El Niño）有關。

國家氣象局提醒民眾，在王潮（King Tides）期間應預留更多通勤時間，不要繞過路障或駕車通過積水路段，並提前保護容易淹水的財產。所謂王潮，是指因太陽、月球與地球排列位置造成的異常高漲潮。

這次高水位也符合「近地點朔望潮」的特徵。當月球位於或接近近地點，也就是距離地球最近的位置時，月球引力稍微增強，使潮差變大，進而提高沿海與灣岸地區發生淹水的風險。

精華 FAQ

  • 周六深夜在14號碼頭附近，海水漫過人行道並湧入街道，行人需捲起褲管涉水，積水深度一度到腳踝，騎車者經過時也濺起大量水花。

  • 國家氣象局已針對舊金山灣發布沿海淹水警報，持續至周三上午，並估計靠近海岸線與水道的低窪地區，地面以上淹水高度最高可達2呎。

  • 氣象部門指出，這類夏季夜間高漲潮相當少見，與全球暖化導致海平面上升、強勁聖嬰現象，以及月球接近近地點時增強潮差等因素有關。

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