我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國隊雖沒踢進會內賽 中國贊助、製造、技術卻無所不在

世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

菲律賓生活成本比美便宜五成 躍海外退休首選

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥...
報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

紐約郵報報導，退休生活不一定只能是遙不可及的奢侈品。近期，一個深受全球旅客喜愛的觀光勝地，正式登上了最適合退休移居的榜首寶座。

隨著通膨率創下三年來新高，美國人現在發現，想要在國內安心養老幾乎成了一種奢望。

面對高昂的現實壓力，愈來愈多人在步入「黃金歲月」時，毅然決然選擇了他們的奔赴之地：菲律賓。

根據「外派集團」（Expatriate Group）發布的「2026海外退休指數」（Retirement Abroad Index 2026），這個擁有絕美風光的觀光天堂，已被評選為全球第一的退休移居聖地。

這家總部位於倫敦的國際保險業者，長期專注於為海外生活、工作或求學的人群提供保障。在他們最新公布的「全球15大退休移居熱點」中，美國毫無懸念地榜上無名。究竟原因為何？答案就是「生活成本」。

隨著物價全面持續飆升，「美式夢想」正不斷被現實粉碎。從燃油、雜貨、電力到醫療費用無一不漲，這讓仰賴固定收入或社會安全金過活的老人，早已無法負擔。

根據理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）的數據，美國平均每人每月的生活成本高達6545美元。

相較之下，報告與多個外派人員網誌指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。

這意味著菲律賓的生活開銷，足足比美國便宜50%到90%以上。

該退休報告顯示，這座觀光熱點憑藉著便捷的簽證申請、極低的生活成本以及成熟的外籍人士社群，成功在滿分100分中拿下了78分的高分。

不過報告也特別叮嚀，一旦離開這些核心大城市，醫療水準可能就會有所落差，這是計畫移居的退休族群必須納入考量的重要因素。

撇除現實條件，菲律賓還擁有清澈見底的潟湖、細緻如粉的白沙灘，以及底蘊深厚的飲食文化，無疑是一大加分。

緊追在後、摘下榜眼位置的則是泰國。

泰國僅以一分之差次於菲律賓。報告指出，泰國目前已具備相當完善且行之有年的退休配套基礎建設。

數據顯示，在泰國若想過得舒適，每月大約只需要1150至2300美元的穩定收入即可達成。

泰國僅以一分之差次於菲律賓，也是最適合退休移居國。（Amazing Thaila...
泰國僅以一分之差次於菲律賓，也是最適合退休移居國。（Amazing Thailand）

至於第三名則由哥倫比亞奪下。該國憑藉著極具吸引力且門檻低的退休簽證，外加低廉的物價成功躋身前三。

退休移居者每個月只需花費約1700美元，就能享受極高品質的生活，這僅僅是美國平均生活費的四分之一左右。

然而，由於當地英語普及率並不高，對於新移民來說，語言適應期恐怕會是一大挑戰。

亞洲入榜的國家尚馬來西亞、印尼和斯里蘭卡。

精華 FAQ

  • 報告認為，菲律賓之所以奪冠，主要在於生活成本遠低於美國，且簽證申請相對便利、外籍人士社群成熟，讓退休者更容易安頓並維持舒適生活。

  • 依報告與外派人士經驗，在菲律賓每月約需860至2500美元，就能過上相當舒適的生活，成本明顯低於美國平均每月6545美元。

  • 第二名是泰國，僅以一分之差落後菲律賓，具備完善退休基礎建設；第三名則是哥倫比亞，因退休簽證門檻低、物價便宜而入榜。

退休 觀光

上一則

專家：灣區市中心並未沒落 而是正在轉型

下一則

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

延伸閱讀

比死亡還可怕 67%美國人更擔心退休「錢不夠花」

比死亡還可怕 67%美國人更擔心退休「錢不夠花」
存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多
害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富

害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富
長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷
4旬夫妻達成半退休 2個理財心法「收入變少也不怕」

4旬夫妻達成半退休 2個理財心法「收入變少也不怕」

熱門新聞

全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

2026-06-08 19:55
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）

門前垃圾堆積 谷愛凌豪宅再陷風波 多次被舉報 與鄰居長期不合？

2026-06-11 02:20
聖荷西的世界盃慶祝活動主要集中在市中心的San Pedro Square Market。(Google Maps)

聖荷西世界盃觀賽派對 免費看104場比賽

2026-06-10 02:20
圖為警員泰勒的隨身攝影機畫面，嫌犯在下車後立即開槍，泰勒連中數槍。警長劉力一曾表示，泰勒幸運生還，但將面臨長期的復健。（舊金山警局提供）

灣景區追捕槍戰畫面曝光 警員與乘客均中槍重傷送醫

2026-06-10 19:36
Fairfax Variety店內宛如仙境，店主Polly Knox自豪地稱其為「馬林縣最後一家5美分雜貨店」。（取自Google Maps）

灣區小鎮費爾法克斯充滿奇思妙想 驚喜1日遊勝地

2026-06-07 02:16
北加一名男子試圖攜帶爆裂物、打火機、刀具和束線帶在沙加緬度機場登機被捕。(自沙加緬度國際機場臉書)

北加男試圖帶爆炸物登機炸周末航班？ 在沙加緬度機場被捕

2026-06-07 02:00

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂

外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂