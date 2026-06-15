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Hello Kitty降臨巨人隊主場 可愛魅力助攻贏球

記者王子涵／舊金山報導
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長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁受邀擔任開球嘉賓，為活動揭開序幕，並慶祝長榮航...
長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁受邀擔任開球嘉賓，為活動揭開序幕，並慶祝長榮航空與舊金山巨人隊長期合作夥伴關係。（記者王子涵／攝影）

舊金山巨人隊14日在主場以五比一擊敗芝加哥小熊隊，避免在三連戰中遭到對手橫掃。先發投手韋伯（Logan Webb）與基里安（Caleb Kilian）聯手壓制小熊打線，全場僅被敲出七支安打。

本場比賽也正值年度盛事「Hello Kitty Day」，由長榮航空（EVA Air）獨家贊助，結合Hello Kitty的可愛魅力與棒球熱情，為球迷帶來獨特且難忘的觀賽體驗，全場球迷獲贈2.5萬份聯名紀念品。

據長榮航空介紹，今年的紀念品將是「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名的Hello Kitty絨毛吊飾鑰匙圈（Hello Kitty Plush Keychain），共有三種不同造型，不少球迷將其別在腰間和背包上，十分可愛。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁受邀擔任開球嘉賓，為活動揭開序幕，並慶祝長榮航空與舊金山巨人隊長期合作夥伴關係。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔也到場共同慶祝。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁（左）與駐舊金山臺北經濟文化辦事處處長伍志翔。...
長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁（左）與駐舊金山臺北經濟文化辦事處處長伍志翔。（記者王子涵／攝影）

巨人打線雖然火力不算猛烈，但已足以避免自2013年以來首次在舊金山被小熊橫掃。第五局，韓裔李政厚（Jung Hoo Lee）敲出一壘安打，隨後靠犧牲觸擊推進到二壘，再由吉爾伯特（Drew Gilbert）擊出帶有打點的二壘安打送回本壘。查普曼緊接著轟出本季第七支全壘打，為巨人擴大領先。

韋伯本場主投8局，被敲七支安打，沒有保送，送出七次三振，追平個人本季單場最高紀錄。他在前五局有三次面對得點圈有人的危機，但都成功化解。韋伯近三場先發都至少投滿7局，且失分不超過1分，展現王牌身手。

長榮航空持續獲得國際肯定，已連續11年榮獲 SKYTRAX 五星級航空公司殊榮，並連續13年獲AirlineRatings.com 飛安評鑑肯定。長榮航空除了再次獲得AirlineRatings.com「7-Star PLUS」榮譽外，也獲得該機構評選為「全球十大最安全航空公司-第8名」，彰顯長榮航空世界級飛安管理的實力。

本次活動也將同步介紹舊金山－台北BR07、BR08兩航班。該航線全面升級採用全新波音787-9「夢幻客機」執飛，提供三艙等配置及第四代豪華經濟艙，以更舒適的客艙設計與升級機上服務，提升旅客長程飛行體驗。

長榮航空將於6月26日開航華盛頓特區－桃園直飛航線，提供每周四班服務。新航線開通後，長榮航空北美客運航點將增至十個，持續穩居北美至台灣航點最多、航班最密集的航空公司。

精華 FAQ

  • 巨人隊在主場以五比一擊敗芝加哥小熊隊，成功避免在三連戰中遭到橫掃，也讓球隊擺脫自2013年以來首次在舊金山被小熊橫掃的危機。

  • 長榮航空獨家贊助Hello Kitty Day，並送出兩萬五千份「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名絨毛吊飾鑰匙圈，還由高層擔任開球嘉賓。

  • 韋伯先發主投八局，被敲七支安打、沒有保送，送出七次三振，追平本季單場最高紀錄，且近三場先發都至少投滿七局、失分不超過一分。

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