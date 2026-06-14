沙縣通過B提案 郵寄投票卻占大宗

加州最北端沙斯塔縣的選民，在月初的投票中廢除了郵寄投票制度，但支持此提案者，卻是透過郵寄方式投票的。示意圖。(路透)

加州 最北端沙斯塔縣的選民，在月初的投票 中廢除了郵寄投票制度，但支持此提案的2萬8000名選民中，竟有2萬5000名是透過郵寄方式投票的。

衛報網站報導，這項剛投票通過的措施，要求選民只有在投票日當天親自到投票所投票，並限制缺席選票（absentee ballots）。沙斯塔縣以其保守政治和蓬勃發展的選舉懷疑論運動而聞名，如今似乎又將與州政府就一項新近獲批的投票提案發生衝突，該提案旨在改革當地選舉制度。

在本月初選舉中，這個偏鄉縣的大多數選民支持了B提案。該提案要求選舉必須在同一天舉行，並限制可以進行缺席投票的人員範圍–實際上終止了郵寄投票–同時還要求出示帶照片的身分證明並進行人工計票。

不過，北加州美國公民自由聯盟及婦女選民聯盟的地方分會稱，該提案中提出的改革將使居民投票更加困難，且似乎也違反了州級法律；事實上，該縣這次約85%的居民是通過郵寄方式投票的。

該組織聲明：B提案顯然違反了州法。應該為符合資格的選民保留投票選擇權，而不是設置不必要的障礙，侵犯選民在沙斯塔縣的投票權。

位於加州幾乎最北端（離俄勒岡州 邊界只有約60哩）、擁有約18.2萬人口的沙斯塔縣，自2020年總統大選後，就其選舉的未來以及選舉方式一直爭論不休。一小群但聲音響亮的活動人士堅信存在普遍的選民舞弊，他們將矛頭指向當地選舉辦公室，指控地方選舉有舞弊行為，投票不安全。一些保守派的選舉官員儘管贏得了選舉，卻仍然重複並宣揚這些選舉舞弊指控。