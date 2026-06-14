金山動物園報喜 3隻企鵝寶寶報到

舊金山動物園迎來近三年首批企鵝寶寶，將待羽毛發育完成後亮相。（舊金山動物園提供）

舊金山 動物園近日迎來近三年來首批企鵝寶寶，三隻麥哲倫企鵝（Magellanic Penguin）雛鳥於約四周前陸續孵化，為動物園多年來首次由人工而非親鳥照顧長大的企鵝幼鳥。

動物園表示，這三隻企鵝寶寶是近三年來首次成功孵化的企鵝雛鳥。由於園內成年企鵝近年缺乏育雛經驗，園方決定將具孵化潛力的企鵝蛋取出，放入人工孵化設備培育，並由工作人員全天候照顧。

舊金山動物園鳥類助理館長史密斯（Brice Smith）表示，今年繁殖季開始前，園方即決定將所有健康企鵝蛋與親鳥分開孵育，以提高存活率。他指出，人工育雛在最初階段幾乎需要24小時不間斷照護，工作人員必須定時餵食並監測幼鳥健康狀況。

麥哲倫企鵝原產於南美洲南部沿海地區，包括阿根廷、智利以及福克蘭群島，目前被國際自然保護聯盟列為「近危」物種。動物園指出，成功繁殖對維持圈養族群基因多樣性具有重要意義。

據了解，舊金山動物園的企鵝族群過去一直是園內最成功的繁殖計畫之一，自1980年代末期以來，平均每年可孵化兩至五隻企鵝寶寶。根據美國動物園與水族館協會的物種管理建議，過去數年並未鼓勵進行繁殖，因此園內企鵝出生數量暫時中斷。

園方表示，隨著今年三隻企鵝寶寶順利誕生，工作人員將持續觀察牠們的成長情況，待羽毛發育完成後，未來有望與園內企鵝族群一同亮相，成為動物園新的人氣明星。

華裔家長Jack Liom表示，舊金山動物園一直是許多灣區家庭周末出遊的熱門去處，這次企鵝寶寶誕生更增添看點。「現在孩子很多時間都在接觸電子產品，能帶他們看真實的動物成長過程，是很好的生命教育。」他說，希望未來能有機會看到企鵝寶寶正式與公眾見面，也期待動物園持續推動瀕危物種保育工作。

不少遊客表示，企鵝寶寶的誕生為舊金山動物園增添新活力，也讓民眾在暑期到來前多了一處適合親子同遊的去處。