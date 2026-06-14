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天才少年母親扮推手 自認不是虎媽

記者王若然／綜合報導
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15歲的華裔少年Clovis Hung將從爾灣加大的人文學院（School of Humanities）畢業，成為該學院史上最年輕的畢業生。在Clovis學業碩果累累的背後，站著一位「伯樂」，那就是他的母親Song Choi。她不僅在兒子很小的時候看見他的學習天賦，更每天陪伴在兒子身邊，身體力行幫助他。

在Clovis二年級的時候，就對歷史產生濃厚興趣。他的媽媽Song Choi是一名教師，她以教師的敏銳視角，很快發現兒子學東西特別快。在新冠疫情期間，當很多學生因不能去學校上課導致學業下降時，Choi在家全職給兒子上課，Clovis的學習進度突飛猛進。

Clovis就讀爾灣加大的三年中，因為年紀小，還不能獨自開車或住宿校園，Choi一周四天，每天接送孩子上學，單程交通時間通常在一個小時以上。

Choi是一名兼職教師，每天等待兒子上課期間，在車裡工作。「當你得到一些東西的同時，會失去一些。我們看得到了什麼（Clovis獲得了學位），而不是失去了什麼。」她說，「我很開心看著兒子長大成為一個負責、善良的年輕人。孩子們總是長得很快，你不想錯過任何他們人生中的好玩或傷感的時刻。」

對於兒子的種種成就，Clovis的母親始終保持相當平和的態度。她表示，有些人曾稱她是「虎媽」，但她認為這種說法與事實相去甚遠。「你不可能強迫一個人去做他不喜歡的事情。」對於傳統的人生時間表，或是否一定要取得研究所學位，她也並不執著。她說︰「只要他感到快樂，而且對學習充滿熱情，他就能學會任何事情。畢竟他還這麼年輕，就讓他多探索一些吧。以後如果想做，他隨時都還有機會。」

Choi說，讓她感到欣慰的是，Clovis過去因年紀太小而備受關注的情況逐漸改變。Clovis九歲時便進入富樂頓社區大學就讀，當時明顯的年齡差距總讓他成為眾人目光焦點。如今，他已能自然地與隊友一起吃早餐，在校園裡自在穿梭，而不再引人側目。「大家都把我當成普通人看待，」他說。

母親見證了這樣的轉變。她說：「幾年前，那種差異還非常明顯，人們常常會問他：『你怎麼會在這裡？』但現在已經沒有人這麼問了。他看起來就是一個普通的青少年。」在本報此前的採訪中，Choi說她陪兒子去社區大學，別人都以為她是學生。後來為避免誤會，她故意與兒子保持距離。

精華 FAQ

  • 因為他年僅十五歲就將從爾灣加大人文學院畢業，成為該學院史上最年輕的畢業生，展現出罕見的學習天賦與成就。

  • 她在兒子年幼時就看出學習潛力，疫情期間更全職在家授課，平日也每週四天長途接送，長時間陪伴並實際投入教學。

  • 她認為不能強迫孩子做不喜歡的事，重點是讓他保持快樂與學習熱情，並鼓勵多探索人生，不執著於傳統升學時間表。

爾灣加大 疫情

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