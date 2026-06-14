15歲華生躍UCI最年輕畢業生行列

Clovis Hung有很多興趣愛好，從小頻繁隨父母旅遊，目前已遊覽過37個國家。（Song Choi提供）

當大多數同齡孩子在上八年級課程時，13歲的華裔 少年Clovis Hung已開啟爾灣 加大（UC Irvine）第一年的學習。今年6月，15歲的Clovis將從爾灣加大人文學院（School of Humanities）畢業，成為該學院史上最年輕的畢業生。

爾灣加大人文學院報導，Clovis完成歷史學士學位並輔修人文學。學習歷史人文，出自他對該領域許久的好奇，滿足他長久以來的知識追求。「環境和好奇驅使著我。」他說，「當我身處的環境在推我前進，我想繼續這種追求。」

Clovis學習速度異於常人，從小已顯露端倪。2020年秋季，九歲的Clovis入學富樂頓社區大學特別入學項目（Special Admit Program）。當Clovis12歲從該社區大學畢業時，同時拿下五個副學士學位，並成為該校建校108年以來最年輕的畢業生。

準備考個人飛機駕照

除歷史人文，Clovis還對航空和太空工程感興趣。他是美國民間航空巡邏隊（Civil Air Patrol，簡稱CAP）的二等軍官、富樂頓社區大學無人機俱樂部成員。Clovis正在學習個人飛機駕照，等16歲時就會被允許開啟獨自飛行。他說：「如果我進入商業航空公司工作，我將有機會飛往世界各地，也能夠更深入理解那些國家的歷史與文化。」

除課業之外，Clovis從12歲開始接觸射箭，並在近兩年代表爾灣加大射箭俱樂部參加比賽。在繁忙課業與活動之間，Clovis還曾赴台灣進行一學期的交換學習，就讀於台灣國立大學（National Taiwan University）。當時年僅14歲的他，在母親陪同下前往台灣數月，母親透過遠端方式持續從事家教工作。

Clovis喜歡人文歷史，這與他從小頻繁隨父母旅遊有關。若經費有限，Clovis的媽媽Choi會通過購買打折機票，並在食宿上節省經費。Choi說：「沒有什麼能替代旅遊的經歷。」她認為真實世界的體驗比教科書更有價值。目前Clovis已遊覽過37個國家。今年8月，他將前往玻利維亞、智利和薩爾瓦多。屆時，他拜訪過的國家將增至41個。

喜歡旅遊 足跡遍及37國

Clovis的求學之路遠未結束。今年秋季，他將在富樂頓社區學院開始攻讀無人機開發與自主系統（Drone Development and Autonomous Systems）理學學士學位，同時修習化學與物理銜接課程（bridging courses），為未來攻讀航太工程碩士學位保留更多選擇。

談到未來十年規畫，Clovis希望成為一名商業航空機師。對他而言，十年似乎是一段足以創造許多可能性的時間。畢竟，十年前的他，才剛剛開始上幼稚園；如今，他已經完成大學學業，並朝著航空領域的職業夢想邁進。

15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

Clovis Hung獲得歷史學士學位並輔修人文學。（Song Choi提供）