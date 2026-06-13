SpaceX上市 華人搶認購：參與歷史 還準備資金伺機進場

SpaceX創辦人、執行長馬斯克，於6月12日透過視訊連線方式，在紐約納斯達克舉行的SpaceX首次公開募股（IPO）當天發表談話。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： SpaceX上市引爆華人投資熱潮，投資人或搶先申購、或觀望等回落；市場雖有熊市疑慮，但專家仍看好AI題材與相關企業長線機會。

太空科技探索公司SpaceX 於12日上市，引發華人 投資圈高度關注。不少投資人提前申購，甚至有人準備數十萬元資金伺機進場。儘管美股近期波動，市場也不乏對熊市風險的警告，但金融專家林日昇認為，人工智慧（AI）熱潮尚未結束，未來還有Anthropic、OpenAI 等重量級企業可能上市。

華人投資人Jenny孫表示，她提前提交SpaceX認購申請，最終能分配到多少股票仍有待確認。身為金融業出身的人，她深知市場對SpaceX的追捧已近乎狂熱，但許多人看中的是企業的執掌者馬斯克（Elon Ｍusk）。

「感覺如果不參與，就無法見證歷史。」她說，目前市場熱情高張，但這股熱度能維持多久仍有待觀察。未來若OpenAI和Anthropic上市，她也計畫參與申購。她透露，每天都使用OpenAI協助檢查孩子作業，已是付費版的重度使用者。

不少華人投資人已提前認購並順利中籤。華人投資者馬哥表示，他申購20股，最終全部獲配，以每股135元的發行價取得股票。他透露，身邊有人申購50股僅中籤1股，也有人申購1000股獲配100股，中籤率差異相當大。他表示，自己購買這20股主要是為了參與歷史時刻。上市後SpaceX股價一度衝到每股176元，首日以160.95元收盤，漲幅19.2％，但他打算長期持有。

「上班族不會靠這幾股短期致富，但多年後結果如何，誰也說不準。散戶想賺錢，多數還是要靠長期持有。」他認為，特斯拉多年來能維持高估值，反映投資人對馬斯克的信心，而SpaceX長期發展應該也不會有太大問題。

不過，也有投資人選擇觀望。華人李先生表示，他打算等三至五個月，甚至等到解禁期結束後再考慮進場。「現在市場炒作氣氛太熱，上市後肯定先衝一波，但接下來幾周也有可能跌破發行價。」他希望等股價跌到每股100元以下再逐步布局。至於未來可能上市的Anthropic，他更是格外看好，「這支股票如果上市，我砸鍋賣鐵也要買。」

金融專家林日昇表示，市場對美股熊市的擔憂已持續一、兩年，目前市場估值偏高，主要仍是受到AI產業快速發展帶動，大型科技企業也因AI應用而提升獲利能力。「市場雖然高，但還沒有到瘋狂的程度。」他說，未來若Anthropic及OpenAI等AI相關企業陸續上市，資金持續追逐AI題材，目前市場出現大幅崩跌的機率相對較低。

林日昇認為，AI的成長故事遠未結束，若能持有優質AI企業股票，仍有不錯的長期獲利機會。他尤其看好SpaceX未來發展，認為即使企業初期可能承受虧損壓力，只要具備長期競爭優勢，仍有機會創造巨大價值。

林日昇建議投資人說︰「投資永遠是在經營投資組合，而不是猜測市場高低點。」他認為，AI革命仍有許多機會，即使市場出現修正，也較可能屬於短期波動。相較於AI泡沫風險，他更擔憂全球經濟面臨的地緣政治風險。

SpaceX 12日上市後，一度上漲29%左右。（APP截圖）