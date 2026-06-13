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SpaceX上市 馬斯克成人類史上首位兆元富豪 可買250萬套房

編譯林思牧／綜合報導
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2026年6月11日SpaceX股票上市前夕，一個馬斯克的巨型充氣人偶矗立在紐約...
2026年6月11日SpaceX股票上市前夕，一個馬斯克的巨型充氣人偶矗立在紐約時報廣場上。 （美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

SpaceX上市後，馬斯克成為人類首位兆元富豪，報導並以月球距離、全球分配、各國GDP與美國房價等例子，具體呈現一兆元的驚人規模。

SpaceX創辦人、執行長馬斯克12日成為人類歷史上第一位兆元富豪（trillionaire），但1兆元可以怎樣衡量其實際價值呢？

聖荷西信使報報導，憑藉其火箭公司SpaceX的上市，馬斯克成為世界首位兆元富豪。如此龐大的財富集中在一人之手，曾是難以想像的。在此之前，1兆元大關通常只出現在少數幾個主要經濟體的GDP（或驚人的債務）上，以及過去十年間一些史上最大規模的上市公司的市值上。

馬斯克榮登兆元富豪寶座之際，正值超級富豪階級財富加速成長的趨勢。多年來，億萬富豪俱樂部不斷壯大，成員涵蓋科技巨頭到名人。與此同時，全球越來越多的人卻在為日常開支苦苦掙扎。許多人譴責首位兆元富豪的出現，認為這是貧富差距日益擴大的最新、最令人擔憂的實證。

「1兆」這個數字本身就很難讓人理解。1兆是10億的1000倍，也是100萬的100萬倍。不過，以下是一些思量這筆鉅款能帶來多大改變的較具體方法。

往返月球200多次：想像一下1兆元究竟有多少，幾乎和SpaceX為自己設定的星際目標一樣令人難以置信—而這些目標目前還遠遠沒有實現。如果用實體現金來衡量，1兆張1元鈔票首尾相連，總長度將近9700萬哩。這相當於往返月球200多次的距離。這也超過了地球到太陽之間約9300萬哩的距離。

地球上每個人分到122元：目前地球上居住著近82億人口。如果將1兆元平均分配給所有人，每個人將獲得近122元。

相當於南非GDP的兩倍：1兆元是南非年度GDP的兩倍多，而南非正是馬斯克的出生地。根據國際貨幣基金組織2026年的數據，南非的商品和服務產值將接近4800億元。目前，全球只有大約21個國家的GDP超過1兆元。美國和中國分別以32.38兆元和20.85兆元位居前兩名，且遠超過大多數其他經濟體。

相當於美國250萬套住房：根據聖路易斯聯邦儲備銀行的最新數據，美國房屋的銷售價格中位數約為40萬3200元。1兆元可以買到近250萬套這樣的房子。

精華 FAQ

  • 因為SpaceX完成上市後，外界估算其資產突破一兆元，使他成為全球首位達到這個財富門檻的人，象徵超級富豪財富持續膨脹。

  • 報導用多個具體比喻說明，例如一兆張鈔票可往返月球200多次，平均分給地球人口每人也有近122元，讓抽象數字變得更可感受。

  • 文章指出兆元富豪出現之際，全球許多人仍為生活開支掙扎，因此這被視為貧富差距擴大的最新證據，也引發不少批評與憂慮。

馬斯克

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