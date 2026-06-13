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「我是美國人」 華埠將揭幕黃金德壁畫 重溫出生公民權歷史

記者李怡/舊金山報導
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美國華人歷史學會將於6月26日在舊金山華埠，揭幕黃金德紀念壁畫「我是美國人」。（...
美國華人歷史學會將於6月26日在舊金山華埠，揭幕黃金德紀念壁畫「我是美國人」。（受訪者供圖）

AI摘要

文章摘要整理：

華埠將舉行紀念黃金德活動，揭幕「我是美國人」壁畫與牌匾，重溫其促成美國出生公民權確立的歷史意義。

為紀念華裔民權先驅黃金德（Wong Kim Ark）對美國出生公民權制度的歷史性貢獻，美國華人歷史學會（CHSA）將於6月26日上午在舊金山華埠都板街701號舉行紀念活動，揭幕大型壁畫「我是美國人」及歷史紀念牌匾。

活動由美國華人歷史學會聯合華人權益促進會（CAA）、白蘭社區基金會及中華總會館（CCBA）共同主辦。

黃金德出生於舊金山華埠。19世紀排華法案實施期間，美國政府以其父母為中國移民為由，拒絕承認其公民身分。案件最終上訴至聯邦最高法院，1898年最高法院裁定黃金德勝訴，確認憲法第14修正案保障凡出生於美國領土者均享有公民權，不因父母種族或國籍而有所不同。這項判決至今仍是美國出生公民權的重要法律基礎。

壁畫作品以黃金德肖像為主體，背景融入19世紀華工移民、早期華埠街景及舊金山灣景象，並呈現中華總會館及僑團當年支持黃金德訴訟的歷史。

美國華人歷史學會表示，這項藝術計畫希望透過公共藝術與歷史教育，讓更多民眾認識華裔美國人爭取平等權利的歷程。同時，學會也將在黃金德出生地原址設立永久紀念牌匾，列為華人歷史地標。

主辦單位表示，活動當天將邀請舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）、第三區市議員李爾德（Danny Sauter）、中華總會館代表及黃金德後裔黃珊珊等人出席。

精華 FAQ

  • 活動主要紀念華裔民權先驅黃金德，表彰他透過訴訟促成美國出生公民權確立的歷史性貢獻，也藉由公共藝術讓更多人認識華人爭取平權的歷程。

  • 因最高法院於1898年裁定黃金德勝訴，確認凡出生於美國領土者皆享有公民權，不因父母種族或國籍而改變，至今仍是出生公民權的重要法律基礎。

  • 除了揭幕大型壁畫外，主辦方還將在黃金德出生地原址設永久紀念牌匾，並邀請市長、議員與僑界代表出席，強調歷史教育與華人社群的共同記憶。

華埠 舊金山 華人

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