自駕計程車Waymo頻頻停靠自行車道 舊金山將開罰

舊金山騎行者強烈抗議自駕計程車Waymo擋在自行車道上；將於7月生效的一項新州法律將允許警方對自駕汽車開罰單。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山一輛Waymo自駕計程車停在自行車道引發爭議，市府與騎士批評其妨礙交通，並將配合新法對自駕車加強執法。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，本周，一段在社交媒體Reddit上流傳的視頻顯示，一輛Waymo自駕 計程車停在甲骨文球場附近的綠色自行車道上。視頻中，這輛車閃著車燈靜靜停在那裡，一輛電動滑板車和一名騎行者正危險地繞行，其他機動車駕駛員也不得不變道，以避開這道障礙。

「拜託了Waymo，我們喜歡你們，但別這樣，」發帖者評論，「這完全是違法且危險的。做得更好一點。」

這引發了騎行者的強烈抗議，他們認為，擁有先進技術的Waymo理應設計成能遵守每一條交通規則。加州法律通常禁止機動車輛在自行車道上停車，但針對拖車、垃圾清運、報紙投遞、公共事業施工或緊急情況設有具體例外條款。

「我們正在調查該地點的上下客表現，」Waymo的一位發言人在給「紀事報」的聲明中寫道，「上下客是一項複雜的挑戰。我們支持在繁忙街道上增設更多乘用車上下客區的舉措，同時也支持進一步保護自行車道免受任何阻礙的努力。」

舊金山市交通局同意，自駕計程車和其他網約車應使用上下客區，並指出如果警察發現人類司機違反法律，他們將面臨被開罰單的風險。前市長布里德（London Breed）曾試圖通過一次執法突擊行動嚴懲在自行車道停車的司機，該行動在2025年3月開出了1000張罰單。隨後市政府放緩了力度，在當年下半年每月開出的罰單不足300張。

一些觀察人士為視頻中的自駕汽車辯護，認為在自行車道上下客是城市道路上的正常做法。還有人認為，遏制此類違規行為是城市執法人員的職責，而非私營公司的責任。事實上，將於7月生效的一項新州法律將允許警方對自駕汽車開具罰單。如果羅偉（Daniel Lurie）市長想效仿其前任的強硬作風，他可以對機器和人一視同仁地採取行動。