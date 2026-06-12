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奧特曼住宅縱火案同謀？金山警方搜尋神祕女子

編譯組／綜合報導
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監控錄像顯示，一名被聯邦官員確認為是馬瑞諾-加馬的男子，犯案前正準備向OpenA...
監控錄像顯示，一名被聯邦官員確認為是馬瑞諾-加馬的男子，犯案前正準備向OpenAI首席執行長奧特曼位於舊金山的住所投擲燃燒瓶。（聯邦調查局提供）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，就在有人向OpenAI首席執行長奧特曼（Sam Altman）位於俄羅斯山（Russian Hill）的住宅投擲汽油彈的前兩天，城另一端的某家飯店的一名員工接到了一通神祕電話。

據該員工事後回憶，來電者聲音聽起來像是一位年輕女性，且似乎是從Union Square Plaza Hotel飯店外的某處打來的。來電者要求為飯店的一位住客馬瑞諾-加馬（Daniel Moreno-Gama）辦理延遲退房。這位來自德州的年輕男子後來被警方指控，策畫了一次橫跨美國的旅程，意圖殺害全球人工智慧（AI）領域最具權勢的領導人之一。

警方紀錄顯示，調查人員目前正在追查該來電者的身分，認為她可能是4月10日縱火案的共謀。

這些此前未被報導過的文件，揭示了與此次襲擊相關策畫及時間線的新細節。官員們認為，這些犯罪行為源於馬瑞諾-加馬對AI將毀滅人類的恐懼，其意圖是煽動針對其他AI領導人的大規模暴力行為。

馬瑞諾-加馬已被指控多項重罪，並已表示不認罪。

儘管官方尚未就同謀的可能性發表公開評論，但檢方多次指出證據顯示馬瑞諾-加馬曾計畫發動更大規模的襲擊。據稱警方查獲了一份關於AI危險性的宣言，其中包含一份由其他AI董事會成員和CEO組成的暗殺名單，以及馬瑞諾-加馬希望追隨其腳步者所受的鼓舞之詞。

文件中引用的早期文章和證人證詞顯示，馬瑞諾-加馬認為AI是對人類的「生存威脅」。馬瑞諾-加馬在德州的一位鄰居告訴警方，在最近的一次燒烤聚會上，他曾與馬瑞諾-加馬談論過AI，馬瑞諾-加馬表示這項技術可能會「毀滅世界」。這位鄰居描述馬瑞諾-加馬對AI話題有著「極度執念」，並稱其為「陰謀論者」。

舊金山檢方已對馬瑞諾-加馬提出多項重罪指控，包括謀殺未遂和縱火未遂，並指控他在造訪奧特曼住所後不久，還試圖放火焚燒位於米慎灣的OpenAI總部。他還面臨聯邦指控，包括企圖使用爆炸物破壞財產、企圖破壞財產以及持有未註冊槍枝。

馬瑞諾-加馬的辯護律師將其被指控的行為歸因於精神健康危機，並稱檢方對其指控過重。

馬瑞諾-加馬目前仍被羈押在舊金山監獄，預計下個月將再次出庭。他的律師已申請讓他以個人擔保形式獲釋，並要求對他進行精神健康評估以轉介治療。

精華 FAQ

  • 因為來電時間緊接著奧特曼住處遭汽油彈攻擊前兩天，且電話內容涉及替同住客辦理延遲退房，警方認為這可能是協助縱火前的聯絡安排。

  • 檢方指控他從德州跨州前往舊金山，先後企圖攻擊奧特曼住宅與OpenAI總部，並持有武器與爆炸物，目標是煽動更大規模暴力。

  • 辯護方主張，他的行為主要源自嚴重精神健康危機，而非單純蓄意犯罪，因此要求法院安排精神評估，並考慮以個人擔保方式釋放。

奧特曼 OpenAI 舊金山

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