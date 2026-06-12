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公園交易寶可夢卡遭搶 便衣警出動無人機逮人

記者王子涵／舊金山報導
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警方通過無人機畫面協助展開拘捕，多名便衣警員同時行動，甚至騎行共享腳踏車接近目標...
警方通過無人機畫面協助展開拘捕，多名便衣警員同時行動，甚至騎行共享腳踏車接近目標，成功將嫌犯控制。（舊金山警局提供）

一名男子上月底在舊金山一處公園出售寶可夢（Pokémon）卡牌收藏時，遭買家以胡椒噴霧攻擊後搶走卡牌。舊金山警局（SFPD）11日宣布，警方已逮捕兩名涉嫌參與案件的未成年嫌犯，並查獲多項相關證物。

警方表示，案件發生於5月28日下午3時16分左右，地點位於訪谷區（Visitacion Valley）Holyoke街與Felton街附近。受害人事先透過網路與買家約定交易，準備出售一批寶可夢卡牌收藏。

根據警方調查，雙方在公園見面後，嫌犯先查看卡牌，隨後假裝付款，趁受害人不備時朝其噴灑胡椒噴霧，並搶走整批卡牌逃逸。嫌犯隨後跑向一輛預先停放在附近的車輛，車內另有兩名同夥接應。

受害人受到輕傷，經救護人員現場檢查後無生命危險。

案發隔日，警方即時調查中心（RTIC）透過FLOCK車牌辨識系統鎖定涉案車輛，發現其出現在Van Ness大道與Mission街一帶，隨即通知市警便衣執法小組展開跟蹤。

警方表示，無人機應變小組（Drone First Responders）也加入追查行動，監控涉案車輛動向，並在O′Farrell街與Polk街附近觀察到車上人員下車活動。便衣警員持續監視後，確認相關人士涉嫌參與搶劫案。

警方隨後展開拘捕行動，通過無人機畫面，多名便衣警員同時行動，甚至騎行共享腳踏車接近目標，並成功將嫌犯控制。現場取得足夠證據逮捕兩名未成年嫌犯，兩人已被送往少年司法中心（Juvenile Justice Center），面臨二級搶劫及共謀犯罪等指控。

警方在搜查涉案車輛時，也查獲與案件有關的證物，並將車輛作為證物扣押拖離現場。5月30日，調查人員進一步持搜索票前往嫌犯住所執行搜查，再度查獲與本案相關的證物並予以扣押。

近年來，高價交易卡牌市場持續升溫，包括寶可夢、棒球卡及其他收藏卡牌均成為搶劫或詐騙案件目標。警方提醒民眾進行網路交易時，應盡量選擇警局或人潮較多的公共場所見面，避免攜帶大量現金或高價收藏品單獨赴約，以降低遭遇犯罪風險。

精華 FAQ

  • 案件發生於5月28日下午，地點在舊金山訪谷區Holyoke街與Felton街附近的公園。受害人原本透過網路與買家約定在此交易卡牌收藏，沒想到遭到搶劫。

  • 雙方見面後，嫌犯先查看卡牌，接著假裝付款，趁受害人不備時噴灑胡椒噴霧並搶走整批卡牌，再跑向附近預先停放的車輛，由車內同夥接應逃逸。

  • 警方先靠FLOCK車牌辨識鎖定涉案車輛，再由便衣與無人機追蹤，成功逮捕兩名未成年嫌犯，並查扣車輛及相關證物，嫌犯已送往少年司法中心。

舊金山

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