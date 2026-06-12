威善高獲過半市議員背書 11月決選再添助力
加州第11國會選區選戰持續升溫。進入11月決選的候選人之一，州參議員威善高（Scott Wiener）11日宣布，再獲兩位舊金山市議員支持，使其獲得過半數舊金山市議員及舊金山教育委員會成員背書，進一步鞏固其在11月決選前的政治優勢。
威善高競選團隊表示，新加入背書行列的市議員是謝里爾（Stephen Sherrill）和馬百樂（Bilal Mahmood）。隨著兩人表態支持，威善高目前已獲得舊金山11名市議員中的6人支持。
原已表態支持威善高的有市議長孟達文（Rafael Mandelman）、市議員李爾德（Danny Sauter）、麥德誠（Matt Dorsey）及梅義嘉（Myrna Melgar）。
威善高也獲得舊金山教育委員會主席 Phil Kim、副主席Jaime Huling，以及教育委員Parag Gupta和Supryia Ray的支持。
分析人士指出，隨著初選結束，11月大選將演變為代表舊金山較溫和進步派的威善高，與代表華裔社區的陳詩敏之間的正面對決。目前威善高在募款、組織動員及擴大選民基礎方面似稍具優勢，陳詩敏在西區華裔社區則展現出動員能力，也被視為不可忽視的競爭力量。
新加入背書的是市議員謝里爾與馬百樂。兩人表態後，威善高在舊金山十一名市議員中已獲六人支持，正式跨過過半門檻，象徵其在地方政治圈的整合能力更強。 他已獲教育委員會主席Phil Kim、副主席Jaime Huling，以及委員Parag Gupta和Supryia Ray支持。這些背書進一步擴大其在教育界與社區中的政治聯盟。 分析人士認為，11月大選將成為代表舊金山較溫和進步派的威善高，與代表華裔社區的陳詩敏之間對決。威善高在募款與組織動員略占優勢，陳詩敏則在西區華裔社區具動員力。
精華 FAQ
新加入背書的是市議員謝里爾與馬百樂。兩人表態後，威善高在舊金山十一名市議員中已獲六人支持，正式跨過過半門檻，象徵其在地方政治圈的整合能力更強。
他已獲教育委員會主席Phil Kim、副主席Jaime Huling，以及委員Parag Gupta和Supryia Ray支持。這些背書進一步擴大其在教育界與社區中的政治聯盟。
分析人士認為，11月大選將成為代表舊金山較溫和進步派的威善高，與代表華裔社區的陳詩敏之間對決。威善高在募款與組織動員略占優勢，陳詩敏則在西區華裔社區具動員力。
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威善高獲市議會過半背書 決戰11月國會席位再添助力
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