威善高獲過半市議員背書 11月決選再添助力

威善高獲市議會過半背書，為決戰11月國會席位再添助力。（記者李怡／攝影）

加州 第11國會選區選戰持續升溫。進入11月決選的候選人之一，州參議員威善高（Scott Wiener）11日宣布，再獲兩位舊金山 市議員支持，使其獲得過半數舊金山市議員及舊金山教育委員會成員背書，進一步鞏固其在11月決選前的政治優勢。

威善高競選團隊表示，新加入背書行列的市議員是謝里爾（Stephen Sherrill）和馬百樂（Bilal Mahmood）。隨著兩人表態支持，威善高目前已獲得舊金山11名市議員中的6人支持。

原已表態支持威善高的有市議長孟達文（Rafael Mandelman）、市議員李爾德（Danny Sauter）、麥德誠（Matt Dorsey）及梅義嘉（Myrna Melgar）。

威善高也獲得舊金山教育委員會主席 Phil Kim、副主席Jaime Huling，以及教育委員Parag Gupta和Supryia Ray的支持。

分析人士指出，隨著初選結束，11月大選將演變為代表舊金山較溫和進步派的威善高，與代表華裔 社區的陳詩敏之間的正面對決。目前威善高在募款、組織動員及擴大選民基礎方面似稍具優勢，陳詩敏在西區華裔社區則展現出動員能力，也被視為不可忽視的競爭力量。