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中央地鐵有望北延？市議會撥款啟動可行性研究

記者李怡／舊金山報導
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中央地鐵目前全長約1.7哩，連接第四街會議中心、火車站、棒球場等重要城市站點。（...
中央地鐵目前全長約1.7哩，連接第四街會議中心、火車站、棒球場等重要城市站點。（記者李怡／攝影）

延宕多年的舊金山中央地鐵（Central Subway）北延計畫再現曙光。舊金山市議會日前批准撥款，將啟動中央地鐵由華埠延伸至北岸區（North Beach）的可行性研究，為這項備受關注的交通建設跨出新一步。支持者認為，若計畫最終實現，將進一步改善華埠、北岸區及漁人碼頭之間的公共交通連結，並為當地商業與觀光發展注入新動能。

中央地鐵目前全長約1.7哩，於2023年正式通車，連接第四街會議中心、火車站（Caltrain station）、棒球場等重要城市站點。自規畫之初，社區團體便主張應進一步向北延伸至北岸區甚至漁人碼頭，但受限於資金與工程成本，當年僅完成至華埠段。

此次市議會批准的經費，將用於研究延伸路線的工程可行性、潛在車站位置、預估成本、客流需求以及對周邊社區的影響。研究結果將作為未來是否申請州、聯邦及區域交通資金的重要依據。

支持延伸計畫的民眾指出，北岸區是舊金山重要的觀光與餐飲中心，每年吸引大量遊客，目前雖有公車服務，但交通尖峰時段仍容易壅塞。若能透過地鐵直接連接華埠與北岸區，不僅能縮短通勤時間，也可減少地面交通壓力。

對華埠而言，交通延伸更被視為促進經濟發展的重要契機。多數華埠商家認為，中央地鐵通車後為華埠的遊客帶來便利，若未來能進一步連接北岸區及漁人碼頭，有望吸引更多觀光客深入華埠消費，帶動餐飲、零售及旅遊產業成長。

也有部分居民對計畫可能帶來的施工影響表示憂慮。中央地鐵第一期工程曾因工期延誤及成本大幅超支引發爭議，最終耗資近20億美元才完成通車。不少市民希望市府在推動延伸計畫前，能充分評估財務可行性與社區影響，避免重蹈覆轍。

交通專家指出，若研究結果正面，中央地鐵北延工程仍需完成環境審查、設計規劃及資金籌措等程序，距離正式動工仍有相當長的路要走。市議會此次同意撥款研究，被視為這項構想多年來最具實質進展的一步。

精華 FAQ

  • 舊金山市議會已批准撥款，先行啟動中央地鐵由華埠延伸至北岸區的可行性研究。這代表計畫尚未動工，但已跨出較具實質意義的一步。

  • 研究內容包括延伸路線的工程可行性、潛在車站位置、預估成本、客流需求，以及對周邊社區的影響，並作為日後申請資金的重要依據。

  • 支持者認為可改善華埠、北岸區與漁人碼頭的連結，並促進觀光與商業；部分居民則擔心施工干擾與成本失控，盼市府審慎評估。

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