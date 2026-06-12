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美國世界盃5主辦城票價逾月房貸 灣區較便宜

編譯廖宜怡／綜合報導
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美國多個世界盃主辦城市門票價格超過當地每月房貸還款額，灣區票價相對便宜許多。（美...
美國多個世界盃主辦城市門票價格超過當地每月房貸還款額，灣區票價相對便宜許多。（美聯社）

2026國際足總世界盃（FIFA World Cup 2026）11日在墨西哥城拉開序幕，許多球迷不惜重金購買門票，只為親臨現場感受比賽熱情。國際足總估計，為期6周、將在北美16個城市舉行的世界盃，預計將有500萬到600萬球迷到場觀賽。

房地產研究公司PropertyShark最新分析，在美國11個世界盃主辦城市中，有五個城市的球賽票價甚至高過當地居民的每月平均房貸還款額。這五個城市是邁阿密、達拉斯、亞特蘭大、堪薩斯城以及紐約/紐澤西。

紐澤西州東盧瑟福（East Rutherford）大都會人壽球場（Met Life Stadium）將於7月19日舉辦世界盃總決賽，最便宜的門票一張也要7256元。在紐約，居民每月房貸還款額平均為4827元，這意味著，即使是最便宜的座位，紐約屋主平均要花1.77個月的房貸還款額，租屋者平均也要花1.49個月的租金，才有辦法擠進球場觀看比賽。

雖然東盧瑟福的總決賽門票為全美最高，但其他主辦城市票價行情也不遑多讓，不是相當就是超過當地民眾的房貸還款額和租金。例如，邁阿密6月27日的哥倫比亞對葡萄牙賽事，達拉斯7月14日準決賽都是。

要注意的是，隨著世界盃的進行，以及晉級球隊逐漸明朗，門票價格可能繼續上漲。

不過，某些城市的門票相對來說似乎顯得便宜。

以灣區李維球場（Levi's Stadium）為例，7月1日小組賽最便宜的門票為682元，當然不算便宜。但考慮到灣區每月平均房貸還款額高達6842元，每月平均租金高達3635元，簡直就是撿了大便宜。

金融公司Macallan Capital顧問薩內哈（Mark Sanaiha）說：「多年來，愈來愈多消費者將消費重點轉向『體驗經濟』（experience economy），增長速度一直超過薪資上漲速度，但年輕一代並不打算改變這一趨勢。」

受新冠疫情影響，以及人們普遍認為購屋等大宗消費遙不可及，年輕消費者更傾向於將錢花在體驗而非實物上。萬事達卡（Mastercard）一項研究發現，2019年到2023年，消費者在「體驗」上的支出大增65%，同期商品支出僅成長12%。

精華 FAQ

  • PropertyShark分析指出，邁阿密、達拉斯、亞特蘭大、堪薩斯城與紐約／紐澤西五地，球賽票價已高於當地居民平均每月房貸還款額。

  • 東盧瑟福大都會人壽球場總決賽最便宜票價7256元，紐約平均月房貸為4827元，等於屋主得花1.77個月房貸，租屋者也要1.49個月租金。

  • 灣區李維球場小組賽最便宜門票682元，但當地月均房貸達6842元、租金3635元，因此相較之下，球票在住房成本面前顯得更可負擔。

世界盃 亞特蘭大 哥倫比亞

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