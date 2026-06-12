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柏克萊驚現數十年來首例鉤端螺旋體病例 1死1重病

編譯林思牧／綜合報導
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柏克萊市政經理巴登哈根表示，市政府正在採取措施防止人畜感染鉤端螺旋體。(取自be...
柏克萊市政經理巴登哈根表示，市政府正在採取措施防止人畜感染鉤端螺旋體。(取自berkeleyca.gov網頁)

柏克萊出現數十年來首批鉤端螺旋體（leptospirosis）病例，車居夫婦飼養數十隻野鼠做寵物，卻造成兩人一死一重病。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，柏克萊市政經理巴登哈根（Paul Buddenhagen）10日在向市議會提交的公共衛生報告中寫道，這是該市十多年來首次出現人類感染鉤端螺旋體的病例。鉤端螺旋體病在全球普遍由老鼠攜帶；雖然人類感染病例罕見，但這種細菌性疾病可以透過受感染老鼠的尿液傳播給人類。

巴登哈根在報告中表示，柏克萊的人類病例在上個月已確認。他沒有具體說明患者何時死亡，但表示市公共衛生部門在5月確認了這些病例。「兩名患者共同居住在一輛RV房車內，他們捕捉野生老鼠，在車內餵養繁殖，」他說，「此外，這輛車內還嚴重孳生了大量未加籠子圈禁的野鼠。」

巴登哈根表示，這輛休閒車停放在距離Harrison Street約一哩的地方。去年12月，Harrison Street附近流浪人營地的老鼠和兩隻狗的鉤端螺旋體病檢測結果呈陽性。「這些人生了病，但他們數周甚至數月都沒有就醫」。

消防員將這對夫婦送往當地醫院，其中一人不幸去世，另一人在接受治療後康復。巴登哈根表示，阿拉米達縣病媒控制中心在房車內部及其附近放置了捕鼠器。在捕獲了近200隻老鼠後，房車被拖走並銷毀以絕後患。

巴登哈根說，市政府正在採取措施防止人畜感染，包括有針對性地走訪Harrison Street走廊周圍1.5哩半徑範圍內的無家可歸者營地、清理垃圾以及定期捕鼠和檢測老鼠。任何擔心鼠患的人都應該聯繫專業的滅鼠公司或病媒控制機構。

巴登哈根表示，公眾感染的總體風險仍然「極低」，並補充說，與鉤端螺旋體病相關的細菌無法在典型的乾燥、清潔的環境中生存。在Harrison Street走廊和科多尼斯溪一帶的泥土和水體進行檢測後，並未發現感染擴散的跡象。「這種病菌需要持續潮濕、積水或鼠患嚴重才會構成威脅」。

精華 FAQ

  • 這是柏克萊十多年來首次確認的人類鉤端螺旋體病例，且一次出現兩名患者，其中一人死亡、另一人康復，顯示這起事件罕見且後果嚴重。

  • 報導指出，兩名患者住在同一輛RV房車內，捕捉並繁殖野鼠作寵物，車內還有大量未圈養老鼠，細菌可經鼠尿傳人，因而造成感染。

  • 市府與病媒控制單位在房車及周邊放置捕鼠器，捕獲近200隻老鼠後將房車拖走銷毀，同時擴大走訪營地、清理垃圾並持續捕鼠檢測。

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