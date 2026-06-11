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碼頭牆壁出現裂縫 面海側塌陷傾斜 柏斯菲卡Chit Chat咖啡店拆除

記者王子涵／舊金山報導
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位於碼頭起始點、經營超過35年的Chit Chat咖啡館在8日也出現牆壁斷裂、向...
位於碼頭起始點、經營超過35年的Chit Chat咖啡館在8日也出現牆壁斷裂、向海洋一側塌陷傾斜的危險。（記者王子涵／攝影）

太平洋沿岸的柏斯菲卡市政碼頭（Pacifica Municipal Pier）近日被發現地面與牆壁出現結構性裂縫和混凝土塌陷，位於碼頭起始點、經營超過35年的Chit Chat咖啡館在8日也出現牆壁斷裂、向海洋一側塌陷傾斜的危險。柏斯菲卡市府隨即快速批准拆除橋頭建築，碼頭也宣布無限期關閉。

Chit Chat咖啡館一直是當地居民及釣友社群的聚集地，在拆除過程中，許多居民專程過來與咖啡館合影留念。據了解，全長1100呎的市政碼頭於1973年建成，建成超50年，而咖啡館與碼頭同時開放營業。

現場施工人員只能將部分小型裝飾物件和藝術品從咖啡館內搶救出來，其他大部分設施，包...
現場施工人員只能將部分小型裝飾物件和藝術品從咖啡館內搶救出來，其他大部分設施，包括咖啡店招牌都被拆除損毀。（取自GoFundMe頁面）

現場施工人員只能將部分小型裝飾物件和藝術品從咖啡館內搶救出，而大部分設施，包括咖啡店招牌只得隨建築一起拆除損毀。

華人釣魚愛好者Joss表示，每次釣魚都會在那裡買一杯咖啡，可以說無論風雨，那裡是每一位「釣魚佬」的港灣。

柏斯菲卡市經理夏彭蒂埃(Sean Charpentier)表示，拆除咖啡館是迫不得已的決定。「之後我們將持續評估如何加固碼頭橋台，防止損壞情況持續惡化。」

橋台是支撐碼頭結構的重要基礎。不過夏彭蒂埃指出，即使完成加固工程，也不代表碼頭能夠立即重新開放。目前市府尚未提出碼頭重新開放的時間表。

曾在Chit Chat咖啡館工作的希爾萬(Jelani Sylvan)表示，這場突如其來的告別至今仍讓他難以接受。「看到它以這種方式消失，而我唯一能做的只是說再見，直到今天我仍無法真正接受這件事。」

根據GoFundMe，社區向Chit Chat咖啡館捐贈共2.7萬元。而業主Ginger and Brendan也發表聲明：「很難想像，親眼看著自己多年來投入心血經營的事業與夢想，在碼頭盡頭化為一片瓦礫，究竟是何等沉重的打擊。」

精華 FAQ

  • 因碼頭地面與牆壁出現結構性裂縫，且混凝土已有塌陷情況，市府評估後認為存在安全風險，因此先行封閉，並同步檢查後續加固方案。

  • 咖啡館位於碼頭起點，8日出現牆壁斷裂、向海側塌陷傾斜的危險狀況，市府為避免事故擴大，迅速批准拆除橋頭建築。

  • Chit Chat經營超過35年，是居民與釣魚社群常聚的地點，許多釣友會在此買咖啡再出海，對不少人而言，它像是熟悉而溫暖的社群港灣。

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