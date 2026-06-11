碼頭牆壁出現裂縫 面海側塌陷傾斜 柏斯菲卡Chit Chat咖啡店拆除
太平洋沿岸的柏斯菲卡市政碼頭（Pacifica Municipal Pier）近日被發現地面與牆壁出現結構性裂縫和混凝土塌陷，位於碼頭起始點、經營超過35年的Chit Chat咖啡館在8日也出現牆壁斷裂、向海洋一側塌陷傾斜的危險。柏斯菲卡市府隨即快速批准拆除橋頭建築，碼頭也宣布無限期關閉。
Chit Chat咖啡館一直是當地居民及釣友社群的聚集地，在拆除過程中，許多居民專程過來與咖啡館合影留念。據了解，全長1100呎的市政碼頭於1973年建成，建成超50年，而咖啡館與碼頭同時開放營業。
現場施工人員只能將部分小型裝飾物件和藝術品從咖啡館內搶救出，而大部分設施，包括咖啡店招牌只得隨建築一起拆除損毀。
華人釣魚愛好者Joss表示，每次釣魚都會在那裡買一杯咖啡，可以說無論風雨，那裡是每一位「釣魚佬」的港灣。
柏斯菲卡市經理夏彭蒂埃(Sean Charpentier)表示，拆除咖啡館是迫不得已的決定。「之後我們將持續評估如何加固碼頭橋台，防止損壞情況持續惡化。」
橋台是支撐碼頭結構的重要基礎。不過夏彭蒂埃指出，即使完成加固工程，也不代表碼頭能夠立即重新開放。目前市府尚未提出碼頭重新開放的時間表。
曾在Chit Chat咖啡館工作的希爾萬(Jelani Sylvan)表示，這場突如其來的告別至今仍讓他難以接受。「看到它以這種方式消失，而我唯一能做的只是說再見，直到今天我仍無法真正接受這件事。」
根據GoFundMe，社區向Chit Chat咖啡館捐贈共2.7萬元。而業主Ginger and Brendan也發表聲明：「很難想像，親眼看著自己多年來投入心血經營的事業與夢想，在碼頭盡頭化為一片瓦礫，究竟是何等沉重的打擊。」
因碼頭地面與牆壁出現結構性裂縫，且混凝土已有塌陷情況，市府評估後認為存在安全風險，因此先行封閉，並同步檢查後續加固方案。 咖啡館位於碼頭起點，8日出現牆壁斷裂、向海側塌陷傾斜的危險狀況，市府為避免事故擴大，迅速批准拆除橋頭建築。 Chit Chat經營超過35年，是居民與釣魚社群常聚的地點，許多釣友會在此買咖啡再出海，對不少人而言，它像是熟悉而溫暖的社群港灣。
精華 FAQ
因碼頭地面與牆壁出現結構性裂縫，且混凝土已有塌陷情況，市府評估後認為存在安全風險，因此先行封閉，並同步檢查後續加固方案。
咖啡館位於碼頭起點，8日出現牆壁斷裂、向海側塌陷傾斜的危險狀況，市府為避免事故擴大，迅速批准拆除橋頭建築。
Chit Chat經營超過35年，是居民與釣魚社群常聚的地點，許多釣友會在此買咖啡再出海，對不少人而言，它像是熟悉而溫暖的社群港灣。
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