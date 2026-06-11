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門前垃圾堆積 谷愛凌豪宅再陷風波 多次被舉報 與鄰居長期不合？

舊金山訊
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谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）

舊金山標準報報導，中國滑雪奧運金牌得主谷愛凌（Eileen Gu）位於舊金山海崖區（Sea Cliff）的住宅，近日因大量垃圾和廢棄家具堆放在人行道上，再度引發鄰居不滿，也讓這棟多年來爭議不斷的豪宅成為社區焦點。

根據舊金山市311市民服務系統紀錄，有居民8日晚投訴，谷愛凌家門前堆放大量垃圾與家具。隔天上午，現場可見三人沙發、損壞的落地燈、單人床墊、拆卸的層架、椅子、藥瓶、衣物箱、精裝書籍及各類生活用品散落在人行道，甚至將消防栓完全遮擋。

這棟住宅建於1925年，擁有四房四衛，2010年11月以約180萬美元成交。房地產資料顯示，該住宅的兩層樓皆可眺望海灣及金門大橋景觀。

然而，路人本周看到的景象，卻與豪宅形象大相逕庭。據報導，垃圾清運公司人員9日現場查看後表示，由於未接獲當事人預約，因此不願直接清運。曾上門詢問是否授權處理這批物品，但無人應門。

谷愛凌的母親谷燕（Yan Gu）9日受訪表示，她原本已妥善整理要丟棄物品，並將約20個紙箱整齊堆放在路邊，且覆蓋防雨材料。她稱，後來可能遭人惡意翻動或被拾荒者翻找，才變成四散凌亂的模樣。她表示，得知現場情況後感到震驚，並懷疑是「心懷惡意的人」故意破壞。她還指出，有人特別翻出印有女兒谷愛凌名字的衣物展示，認為此舉帶有針對性。她強調，當天下午已有卡車前往現場清運垃圾。

不過，鄰里之間的緊張關係，似乎早已存在。隔壁鄰居Ira Glick表示，谷家近年來曾因土地界線問題與另一戶鄰居發生爭執，近期還聘請園藝工人整修庭院。2026年4月，一匿名鄰居向市府投訴，指該住宅長期疏於管理，植物過度生長，垃圾桶堆滿垃圾，吸引老鼠與鳥類覓食。不過市府檢查後並未發現違反住宅管理規定。另有一不願具名的當地居民表示，他與谷家已有四、五年未曾往來，起因是關於新車道施工的爭議。

另一方面，谷母也對鄰居表達不滿。她指鄰居在院內安裝兩個會旋轉反光的風向裝飾，反射的陽光猶如「迪斯可球」，照射進客廳、廚房及臥室，使家人需長期拉上窗簾，對生活造成困擾。市府紀錄顯示，谷家住宅並非首次遭投訴，過去十多年來，該房產曾多次被舉報。

2024年1月，谷家後院曾發生汙水外溢事件，至少引發兩起311投訴。鄰居抱怨現場散發惡臭，建築檢查人員發現約7呎乘10呎範圍的積水汙水池，且液體持續冒泡。其後承包商完成清理並申請永久修復許可。同年2月，又有居民投訴屋頂陶瓷瓦片掉落至鄰居車道，所幸問題隔日即獲得改善。

此外，2026年1月向舊金山高等法院（San Francisco Superior Court ）提起的一項訴訟，也讓谷家捲入法律糾紛。園藝工人查維茲（Adolfo Avila Chavez）在訴狀中指出，他於2024年7月在谷家位於25大道的住宅從事園藝工作時，因一座約10呎高的斜坡架設不當而墜落受傷，造成長期身體損害。

訴訟將屋主谷燕以及承包商阿爾瓦雷茲（Hector Alvarez）列為被告。原告主張，阿爾瓦雷茲是未持執照且未投保的承包商，且工作期間未提供必要安全設備，因此應對事故負責。截至目前，被告尚未正式向法院提交書面答辯。

精華 FAQ

  • 因門前堆放大量垃圾、沙發、床墊與雜物，甚至遮住消防栓，路人與鄰居認為影響環境與安全，遂向311系統投訴，讓住宅再成社區焦點。

  • 谷母表示，原本已將約20個紙箱整齊整理並加蓋防雨材料，懷疑被惡意翻動或拾荒者翻找，才變成散亂景象，並稱當天已派卡車前往清運。

  • 市府紀錄顯示，該屋曾有污水外溢、屋瓦掉落等投訴；另有園藝工人指控施工墜落受傷，2026年提告屋主與承包商，顯示爭議長期未歇。

谷愛凌 舊金山

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