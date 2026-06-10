聖荷西世界盃觀賽派對 免費看104場比賽
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信使報（Mercury News）報導，聖荷西官員表示，無論是否持有世界盃門票，聖荷西都將成為灣區世界盃慶祝活動的中心，屆時將舉辦免費的公共觀賽派對及其他活動，覆蓋全部104場比賽。
隨著世界盃將於周四（11日）拉開帷幕，這些慶祝活動將持續至7月19日，主要集中在市中心的San Pedro Square Market，同時全市各地也將舉辦各類活動。
隨著海外遊客陸續抵達，聖荷西官員正忙於籌備數十場活動和觀賽派對，以配合即將於李維球場（Levi's Stadium）舉行的六場賽事。
根據國際足總（FIFA）規定，該場館將臨時命名為「舊金山灣區球場」（San Francisco Bay Area Stadium），將於本周六舉辦卡達對陣瑞士的比賽，6月16日奧地利對陣約旦，6月19日土耳其對陣巴拉圭（Paraguay），6月22日約旦對陣阿爾及利亞，6月25日巴拉圭對陣澳大利亞澳洲，以及7月1日的另一場淘汰賽，具體對陣將取決於晉級情況。
聖荷西將承辦兩支球隊的下榻酒店，將在聖荷西州立大學（San Jose State University）設立球隊大本營，將在PayPal Park球場設立賽場專屬訓練基地，還將舉辦規模最大的球迷觀賽派對。
世界盃將於周四拉開帷幕。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，對於可能首次造訪灣區的遊客，這座城市能提供豐富的體驗。他提到東聖荷西的小西貢（Little Saigon）、墨西哥傳統廣場（Mexican Heritage Plaza）以及歷史公園（History Park）等當地景點，稱這些都是適合全家出遊的好去處。
身為前足球教練的馬漢還表示，他將在San Pedro Square Market觀看多場賽事。
馬漢稱，官方預計本屆世界盃將為當地帶來4.8億至6.3億美元的經濟收益，其中大部分將惠及南灣地區的居民。今年早些時候舉辦的超級盃（Super Bowl）慶典活動為灣區經濟帶來了約7.2億美元的收益。
有關觀賽派對及聖荷西其他世界盃活動的更多信息，請訪問 sj26.sanjose.org/world-cup。
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