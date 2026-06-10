聖荷西世界盃觀賽派對 免費看104場比賽

聖荷西的世界盃慶祝活動主要集中在市中心的San Pedro Square Market。(Google Maps)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖荷西將以免費觀賽派對串聯全部104場世界盃賽事。

聖荷西將以免費觀賽派對串聯全部104場世界盃賽事。 重點二： 活動主要集中San Pedro Square Market，並延續至7月19日。

活動主要集中San Pedro Square Market，並延續至7月19日。 重點三：Levi's Stadium將辦六場賽事，帶動飯店、訓練與球迷活動。

信使報（Mercury News）報導，聖荷西 官員表示，無論是否持有世界盃 門票，聖荷西都將成為灣區 世界盃慶祝活動的中心，屆時將舉辦免費的公共觀賽派對及其他活動，覆蓋全部104場比賽。

隨著世界盃將於周四（11日）拉開帷幕，這些慶祝活動將持續至7月19日，主要集中在市中心的San Pedro Square Market，同時全市各地也將舉辦各類活動。

隨著海外遊客陸續抵達，聖荷西官員正忙於籌備數十場活動和觀賽派對，以配合即將於李維球場（Levi's Stadium）舉行的六場賽事。

根據國際足總（FIFA）規定，該場館將臨時命名為「舊金山灣區球場」（San Francisco Bay Area Stadium），將於本周六舉辦卡達對陣瑞士的比賽，6月16日奧地利對陣約旦，6月19日土耳其對陣巴拉圭（Paraguay），6月22日約旦對陣阿爾及利亞，6月25日巴拉圭對陣澳大利亞澳洲，以及7月1日的另一場淘汰賽，具體對陣將取決於晉級情況。

聖荷西將承辦兩支球隊的下榻酒店，將在聖荷西州立大學（San Jose State University）設立球隊大本營，將在PayPal Park球場設立賽場專屬訓練基地，還將舉辦規模最大的球迷觀賽派對。

世界盃將於周四拉開帷幕。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，對於可能首次造訪灣區的遊客，這座城市能提供豐富的體驗。他提到東聖荷西的小西貢（Little Saigon）、墨西哥傳統廣場（Mexican Heritage Plaza）以及歷史公園（History Park）等當地景點，稱這些都是適合全家出遊的好去處。

身為前足球教練的馬漢還表示，他將在San Pedro Square Market觀看多場賽事。

馬漢稱，官方預計本屆世界盃將為當地帶來4.8億至6.3億美元的經濟收益，其中大部分將惠及南灣地區的居民。今年早些時候舉辦的超級盃（Super Bowl）慶典活動為灣區經濟帶來了約7.2億美元的收益。

有關觀賽派對及聖荷西其他世界盃活動的更多信息，請訪問 sj26.sanjose.org/world-cup。