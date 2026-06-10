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比芬太尼強20倍 新型毒品ISO已在金山致人死亡

編譯林思牧／綜合報導
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文章重點整理：

  • 重點一：舊金山出現名為ISO的新型假鴉片，已造成首起死亡案例。
  • 重點二：官方稱ISO效力約為芬太尼二十倍，少量即可致命。
  • 重點三：ISO與環氯啡皆難以被芬太尼檢測發現，風險更高。

一種比能輕易致人死亡的芬太尼（fentanyl）還強效20倍的新型街頭毒品，已在舊金山街頭致人死亡，政府官員提醒民眾加強戒備。

紐約郵報報導，舊金山衛生部門官員在日前發布的警報中稱，一種名為異硝嗪（俗稱ISO）的致命假冒鴉片類藥物，於今年4月在飽受毒品氾濫之苦的舊金山奪走了第一條生命。

舊金山衛生官員表示，在4月23日公佈的這起過量服用致死案例中，ISO與另一種名為環氯啡的合成鴉片類藥物混合使用。ISO價格低廉，但其效力卻是芬太尼的多倍，可能引發一場民生危機。

官員們在警報中表示，「即使是一顆藥丸也可能含有致命劑量」，並指出這兩種合成鴉片類藥物不會出現在表明存在芬太尼的測試中，這使得它們變得更加危險，因為它們無法被檢測到。

一段發佈在網路上的令人震驚的影片顯示，在舊金山的田德隆區（Tenderloin district），成群結隊的吸毒者神情恍惚，顯然受到了這種可致命毒品的影響。

在曼哈頓研究所（Manhattan Institute）撰稿人魯佛（Christopher Rufo）製作的影片中，可以看到吸毒者因這種強效毒品的副作用而彎腰駝背，甚至像屍體一樣臥倒在人行道上。魯佛說，一位毒販告訴他，ISO在街頭越來越流行。「過去十年，從海洛因到芬太尼，再到現在的ISO，鴉片類藥物的效力一直在不斷增強，這簡直是一場軍備競賽，」魯佛說。「它正在摧毀加州的城市。」

法醫科學研究與教育中心表示，ISO的效力大約是芬太尼的20倍。它可以吸食、靜脈注射或製成藥片服用。聯邦緝毒局（DEA）官員上個月發布了一項新的警告，指出ISO和其他合成藥物可能與芬太尼混合使用。

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