舊金山遊民減少 2關鍵數據創歷史新低

全市遊民營地及遊民露營車數量持續下降，雙雙創下歷史新低。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山遊民營地與露營車數量持續下降，雙雙創歷史新低。

舊金山遊民營地與露營車數量持續下降，雙雙創歷史新低。 重點二： 今年5月街頭帳篷僅115頂，大型車輛降至259輛，較2月大減。

今年5月街頭帳篷僅115頂，大型車輛降至259輛，較2月大減。 重點三：初步普查顯示街頭無家可歸者約3400人，較2024年少22%

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）辦公室9日公布最新數據顯示，全市遊民 營地（Encampments）及遊民露營車數量持續下降，雙雙創下歷史新低。市府同時表示，初步統計顯示街頭無家可歸者人數較兩年前減少22%，降至2011年以來最低水平。

根據市府今年5月進行的季度清點，全市共發現115頂帳篷及臨時搭建的居住設施，較今年2月創下的155頂前紀錄低點進一步下降。此外，停放在街道上作為住所的大型車輛數量降至259輛，較2月的374輛減少31%。

市長辦公室指出，自羅偉今年1月上任以來，遊民營地數量已經第四次刷新歷史最低紀錄。

羅偉表示，任何家庭都不應該在露營車或帳篷中撫養孩子。市府自上任第一天起便將協助流落街頭家庭進入穩定住房列為優先工作，而最新數據顯示相關策略正在發揮成效。

市府同時公布新成立的「快速執法、支援、評估與分流中心」（RESET Center）首月運作成果。該中心主要協助因藥物濫用或酗酒問題陷入危機的人士接受治療及社會服務。數據顯示，今年5月4日至6月4日期間，共有510人因公共場所醉酒被送往RESET中心，其中約29%接受了後續治療或照護轉介服務。

市府表示，RESET中心也提升了警力運用效率。過去警員處理公共醉酒案件時，往往需花費較長時間將當事人送往監獄辦理收押程序；如今警員將當事人移交至RESET中心平均僅需19分鐘，能更快返回街頭執勤。

舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）表示，當公共安全與公共衛生部門攜手合作時，不僅能幫助陷入危機的人士，也能改善整體社區環境，創造雙贏局面。

根據市府2026年「街友人口普查」初步結果，目前舊金山約有3400名露宿街頭的遊民，較2024年減少22%，並創下自2011年開始統計以來的最低紀錄。市府表示，完整的2026年無家可歸人口普查報告預計將於今年稍晚公布，屆時將提供更詳細的人口結構與住房安置數據。