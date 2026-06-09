舊金山學區總監史瑞慶 6/10赴國會接受質詢

舊金山學區總監史瑞慶本周將出席國會聽證會。專家稱她將面臨嚴苛質詢。(取自舊金山聯合學區臉書)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山學區總監史瑞慶將赴國會接受針對課綱的質詢。

舊金山學區總監史瑞慶將赴國會接受針對課綱的質詢。 重點二： 聽證焦點包括家長權益、跨性別政策與被灌輸意識形態爭議。

聽證焦點包括家長權益、跨性別政策與被灌輸意識形態爭議。 重點三：史瑞慶強調學區重視包容多元，並保護學生免受歧視。

舊金山學區 總監史瑞慶(Maria Su)將於10日在華府出席國會委員會聽證會，預計她將面臨一系列關於家長權益、課堂內容不當以及兒童被灌輸意識形態等問題的尖銳質詢。

舊金山紀事報報導，這次聽證會展現，全國性審查少見地針對舊金山學校。國會的傳喚，將舊金山學區擺放在一場關鍵文化戰爭的中心：「誰來控制孩子們在課堂上學習的內容？」

這場辯論在各州和聯邦政府之間製造對立，同時也讓家長與當地公立學校之間產生衝突。

史瑞慶過去數周一直在為此次聽證會做準備，她與由37名成員組成的眾議院教育與勞動力委員會一起參加模擬質詢，並研究學區政策、州與聯邦法律以及最高法院最新裁決。

根據委員會的日程，由密西根州共和黨眾議員沃爾伯格(Tim Walberg)擔任主席的共和黨領導的委員會，將討論「美國學校存在的侵犯家長權益、不當內容和濫用法律等問題」。

聽證會將於太平洋時間上午7時15分在YouTube直播。史瑞慶將與芝加哥 執行長兼學區總監金恩(Macquline King)以及維吉尼亞州Loudoun縣學區總監史賓塞(Aaron Spence)共同出席。

預計共和黨議員將針對舊金山聯合學區課程或政策、是否存在與聯邦政策相衝突問題，向史瑞慶提問。也可能問及她對女性的定義，或是否應告訴幼稚園孩子，探索與好奇性別為正常。可能還會追問，儘管標準化考試成績不佳，但學區為何仍要求高中生接受一年的種族教育。

議員們並且將針對更衣室使用、跨性別權益、性健康課程、家長通知以及學生代名詞等相關政策，質詢這三位學區總監。

法律和政治專家表示，國會辯論將要求史瑞慶及來自民主黨傳統票倉的教育同行們，既要捍衛各自學區價值觀，又要避免醜聞纏身，導致自身垮台，或成為煽動文化戰爭的導火線。

舊金山市議會議長孟達文(Rafael Mandelman)認為，這其中分寸很難掌握。

8日上午，三位證人預計提交一份書面聲明，闡述他們的開場白。

史瑞慶提供舊金山紀事報的聲明，強調學區對學習的重視，但也承認，只有當孩子們感到安全、受歡迎與被支持，學習才能真正發生。

她寫道，學區不會選擇性服務學生。而是為接納每一位學生而感到自傲，並致力於創建讓每位學生都能感到安全、受尊重並做好學習準備的學校。一個優秀的公立學區，既要學術嚴謹，又要對所服務的學生和家庭做出深入回應。

舊金山以其歷史為榮。史瑞慶表示，舊金山以LGBTQ權益的先驅而聞名，有著悠久的包容多元化、歡迎所有人的傳統，包括那些感到被邊緣化或被忽視的人。

作為一個學區，舊金山聯合學區是最早了解教導多元化知識重要性的學區之一，學生們共同學習和成長。舊金山聯合學區不試圖左右任何學生的身份、信仰或家庭價值觀，職責是教育。有責任確保每個學生都能上學、接受教育，並免受騷擾、霸凌、歧視和暴力。